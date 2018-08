El alcalde de El Torno denuncia en un escrito el "repulsivo estado" del agua

Publicado 24/07/2018 17:16:59 CET

CIUDAD REAL, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Torno (Ciudad Real), Javier Colado, se ha personado en la Oficina de Información y Registro de la Junta de Comunidades en Ciudad Real para denunciar, a través de un escrito y de unas muestras de agua recogidas esta martes en la localidad, el "repulsivo estado" del agua.

El alcalde ha indicado que en varias ocasiones ha denunciado ante Aquona y ante la Mancomunidad del Río Bullaque el mal color que presentaba "el agua corriente y teóricamente potable que se suministra a la localidad a través de la red de agua potable" pero hoy, además, "el agua desprende un olor nauseabundo que ha hecho saltar todas las alarmas".

El alcalde de El Torno ha pedido al Gobierno regional que disponga lo necesario para analizar el agua que se está suministrando a la Entidad Local con el fin de determinar su potabilidad y adoptar las medidas necesarias en todos los órdenes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Javier Colado ha asegurado que "la pelota va de un tejado a otro y los vecinos siguen sufriendo una situación que ya es insostenible y que no esrtán dispuestos a permitir" y añadía que les preocupa que esta situación "pueda generar un problema sanitario generalizado tanto en El Torno como en las localidades de los alrededores que se suministran de la misma forma".

"No queremos generar alarma social, pero el estado del agua es lamentable y no podemos quedarnos de brazos cruzados", ha aseverado Colado, que ha recordado que desde el Ayuntamiento se han hecho grandes inversiones para regularizar el abastecimiento del agua y mejorar la red, "pero los problemas persisten e incluso se van agravando, por lo que estamos recibiendo asesoramiento jurídico para afrontar la situación y exigir las responsabilidades necesarias".

Las botellas de agua que se han presentado en la Dirección Provincial de Sanidad han sido recogidas de la red por los propios vecinos con la presencia de varios técnicos como testigos.

Finalmente, según el Ayuntamiento de El Torno, los técnicos de la delegación de la Consejería de Sanidad y de la Oficina de Información y Registro "no han querido recoger las muestras de agua aportadas por el alcalde" alegando que "era mala hora y que no era buen momento, dado que no había ningún responsable de la delegación", aunque ha quedado registrado el escrito dando cuenta de la situación.