Álex de la Iglesia revela que ya tiene "algo escrito" de cara a rodar una película en Toledo

Publicado 28/08/2018 21:08:24 CET

TOLEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El productor y director Álex de la Iglesia ha adelantado que ya tiene "muy pensado, incluso escrito" un proyecto de película ambientada en Toledo, "una de las grandes ciudades misteriosas de Europa".

A preguntas de los medios durante la presentación de 'En las estrellas', cinta dirigida por Zoe Berriatúa y producida por el propio De la Iglesia, el cineasta ha apuntado que a partir de esta ciudad "ha nacido Europa", además de que la capital regional es "una ciudad terrorífica, misteriosa, de calles laberínticas y una preciosidad".

"Me enloquece, me flipa, y ya he escrito muchas cosas", ha revelado. "Quiero rodar aquí".