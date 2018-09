AMP.- Pedro Sánchez recibirá al presidente de Castilla-La Mancha el 15 de octubre en La Moncloa

Publicado 21/09/2018 17:17:14 CET

TALAVERA DE LA REINA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el día 15 de octubre en La Moncloa, dentro de la ronda de contactos que mantiene con los presidentes autonómicos.

Así lo ha dado confirmado García-Page durante un encuentro con los militantes de Talavera de la Reina (Toledo) en la caseta del PSOE de las ferias de San Mateo, donde ha asegurado que han recibido la comunicación por parte del Ejecutivo central este viernes, por lo que "Castilla-La Mancha va a poder hablar cara a cara con el presidente del Gobierno el próximo 15 de octubre.

Para García-Page, eso es lo que ha cambiado desde que el PSOE gobierna en España. "Ahora hablamos y ahora se escucha", ha señalado.

A este respecto, ha lamentado que durante estos años de legislatura ha logrado muchas cosas pero una que no consiguió fue reunirse con el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y se ha mostrado convencido de que "quería recibirle como presidente de Castilla-La Mancha" pero que, ha dicho, había "alguna ministra delante de la puerta para impedirle que pudiera defender a Talavera y a toda la región en la Moncloa".

"Han hecho daño gobernando y en la oposición y seguramente alguna va a querer seguir haciéndolo en las listas europeas", ha concluido.

"MACROPLAN DE EMPLEO"

De otro lado, ha anunciado la puesta en marcha de un segundo "macroplan de empleo" en toda la Comunidad Autónoma para, al menos, otras 60.000 personas si logra la reelección a la Presidencia regional, "porque no vamos a parar y porque para que la gente no esté en paro, nosotros no podemos parar".

El presidente regional ha hecho este anuncio durante su participación en el tradicional acto del PSOE talaverano durante las fiestas de San Mateo de la Ciudad de la Cerámica, el mismo lugar donde, ha recordado, hace más de tres años se comprometió públicamente a desarrollar un primer plan de empleo de las mismas características si conseguía ser presidente de Castilla-La Mancha y que, finalmente, a lo largo de la legislatura ha dado empleo a más de 70.000 personas, muy por encima de lo previsto inicialmente.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, García-Page ha asegurado que el PSOE "es un partido centrado para el avance de España" y ha puesto como ejemplo la evolución de Talavera de la Reina en materia de desempleo, después de que se haya reducido en unos 2.500 el número de parados en estos tres años al frente del Gobierno regional, "aunque queremos y necesitamos que haya muchos menos".