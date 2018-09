Velázquez formaliza su candidatura a presidir el PP y pide a Núñez que se integre con él

Actualizado 15/09/2018 13:46:27 CET

TOLEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Seseña (Toledo), Carlos Velázquez, ha presentado este sábado en la sede del PP en Toledo sus avales para formalizar su candidatura a la Presidencia de los 'populares' en Castilla-La Mancha, sin desvelar el número concreto de estos avales, y ha ofrecido al otro precandidato, el alcalde de Almansa (Albacete), Francisco Núñez, que "se integre" en su candidatura porque juntos son "más fuertes".

Velázquez, que ha sido recibido por varias decenas de personas en la sede 'popular' al grito de "¡Presidente!", ha insistido, en declaraciones a los medios, en que las personas que han avalado su candidatura son "afiliados que trabajan sin esperar nada a cambio y que no aceptan prebendas" porque lo que quieren es "mejorar la vida de los ciudadanos de sus pueblos y ciudades".

El precandidato ha explicado que ha elegido este sábado, 15 de septiembre, como fecha para entregar sus avales por coincidir con el Día Internacional de la Democracia y ha manifestado que este día "recuerda que la soberanía reside en los ciudadanos que quieren y pueden elegir libremente a sus representantes", asegurando que esta máxima se puede trasladar "a un partido y a unos afiliados que quieren elegir libremente quien quieren que sea el presidente de su partido".

El alcalde de Seseña, que se ha mostrado "sorprendido" con el número de personas que se han acercado hasta la sede del PP en Toledo para acompañarlo en su entrega de avales, ha reiterado que sus avales son "los de los afiliados de Castilla-La Mancha que quieren una renovación real y un nuevo proyecto para el partido", calificando a la gente que lo ha avalado como personas "que quieren, de manera valiente, votar en libertad".

Sobre el número de avales que ha presentado, ha expresado su deseo de no revelar el número concreto, aunque sí ha dicho que son "un número más que suficiente como para cumplir con lo que establece el reglamento, muchos más".

Además, el precandidato ha hecho hincapié en que su proyecto se basa en tres pilares, que serán "escuchar más a los afiliados para conocer la realidad de Castilla-La Mancha, tomar las decisiones lo más cerca de los municipios y las juntas locales, descentralizando la toma de decisiones, y recuperar a todas esas personas que en algún momento se desencantaron del PP". "Estamos muy orgullosos de que vuelvan porque esta es la casa de todos", ha añadido.

RESPETA A NÚÑEZ

Preguntado por los medios sobre el otro candidato a la Presidencia del partido, Francisco Núñez, y sobre si lo considera como el candidato del aparato del partido, ha mostrado su "respeto" por el alcalde de Almansa. "Es compañero mío y lo que quiero hacer es ofrecerle esta candidatura para que se integre", ha añadido.

Además, ha detallado que este sábado se verá con Núñez en una paella para afiliados en Guadalajara, aunque ha comentado que mantiene una "comunicación continua" con él a traves de WhatsApp y ambos conversan cuando tienen oportunidad.

De igual modo, ha considerado que la gente que lo apoya es "la base del Partido Popular", explicando que quienes están en su candidatura "no están solo formados en las bases del PP, sino que es gente que lleva muchos años trabajando en sus sedes y con asociaciones para mejorar la vida de sus barrios y sus pueblos". En este sentido, ha opinado que este tipo de afiliados son "gente que tiene una voz importante" y que son "exactamente iguales" que cualquier otro miembro del partido.

Por todo ello, ha expresado que su idea es "llegar hasta el final" del proceso para permitir que los afiliados "puedan votar libremente", pero ha reiterado que en cualquier caso permanece "abierto a la integración para tener un partido unido", aunque ha matizado que el hecho de que esta integración no se produzca "no menoscaba en ningún caso la unidad del partido. "Hemos tenido un congreso nacional no con dos, sino con seis candidatos y hoy nadie puede negar que tenemos un partido más sólido, más fuerte y mejor preparado para ganar las elecciones", ha apostillado.

Finalmente, cuestionado por la decisión del alcalde de Guadalajara, Antonio Román, y la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados y exalcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, de no presentar su candidatura en este proceso, ha respondido que las explicaciones sobre esa decisión "habrá que preguntársela a ellos" aunque ha admitido que son "dos personas fundamentales en el proyecto del Partido Popular".