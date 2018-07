El Ayuntamiento de Ciudad Real denuncia que la Junta le adeuda la subvención de los arbitrajes de Consumo de 2010

Actualizado 26/01/2011 15:03:32 CET

CIUDAD REAL, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Sostenibilidad, Juan Caballero, ha denunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha debe al Consistorio de Ciudad Real la subvención de arbitrajes de Consumo del pasado ejercicio 2010.

Caballero, según ha informado en nota de prensa el Consistorio, ha explicado que en los arbitrajes de consumo es la Junta de Comunidades quien tiene que adelantar el dinero para su desarrollo, y ha denunciado la falta de liquidez que tiene el Gobierno regional, "porque las subvenciones llegan tarde y son escasas".

Caballero ha detallado que en el 2007 el Ayuntamiento solicitó 25.000 euros de subvención y la Junta concedió 19.700 para un total de 99 laudos dictados, quedando pendientes de cobrar 21.

Así, en el 2008 se pidieron 36.400 euros, concediendo el Gobierno regional sólo 20.000 euros, por lo que de los 127 laudos dictados quedaron pendientes de cobro 66.

En el 2009 el Gobierno regional concede 21.100 euros pero tras varias gestiones realizadas desde la concejalía que dirige Juan Caballero consiguen 50.000 euros para gestionar 182 laudos aunque quedan pendientes 49.

Así, en el 2010 el Ayuntamiento agota la cuantía concedida y ha solicitado a la Junta una reunión para ver cómo se puede resolver esta situación.

Según el edil ciudadrealeño el director General de Consumo, Jesús Montalvo ha pedido al Consistorio que "no airee este tema a los medios de comunicación", cuando es el Ayuntamiento el que está poniendo de su bolsillo dinero para resolver cuestiones que no le competen y para atender casos no sólo de Ciudad Real sino del resto de la provincia. De hecho, el 48% de los laudos corresponden a la capital, y el resto son de ciudadanos de otros pueblos de la provincia, ha indicado.

"Pero a pesar de que en la citada reunión Montalvo se compromete a enviar un nuevo convenio al Ayuntamiento con una dotación económica de 8.000 euros, hasta la fecha, ese acuerdo no ha llegado al Consistorio, ha criticado.

Por este motivo, el concejal de Sostenibilidad se ha decidido a denunciar el hecho " porque nos han engañado y ya no nos fiamos del director General de Consumo de la Junta", aunque el edil ha asegurado, "que a pesar de ello, el Colegio arbitral de Ciudad Real va a seguir trabajando y cumpliendo con nuestra palabra, al contrario que el señor Montalvo que ha engañado al Ayuntamiento de Ciudad Real".

Por último, ha recordado que a día de hoy, están pendientes de pago 18 laudos correspondientes a 2010 porque el Gobierno regional aun no ha pagado al Consistorio capitalino.