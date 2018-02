CCOO exige a Junta y a UCLM que "pongan fin a los desencuentros" y avancen en la consecución del contrato programa

Actualizado 11/02/2018 20:01:39 CET

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha exigido tanto al Gobierno regional como a la UCLM avancen en la consecución del contrato programa y ha instado a ambas instituciones "a poner fin a los desencuentros". "Es necesario que lleguen a un acuerdo de futuro para garantizar una financiación adecuada, un entendimiento que fortalezca unas bases sólidas para el buen funcionamiento de nuestra universidad".

"Ya está bien entrado febrero y 'el pescado sin vender'. Todavía colea el tema de la financiación de la universidad: las reuniones, los plazos límite, los ultimátum que sufrimos a finales de 2017 parecen no haber servido de nada. Y el pasado jueves, día 8, 'se armó la gorda': Las Cortes de Castilla-La Mancha piden una auditoría externa de las cuentas de la institución. Agravando la situación todavía más. Generando incertidumbre. Pretendiendo 'sacudir el polvo'", ha condenado CCOO en nota de prensa.

"Y no es que CCOO esté en contra de que se verifique la situación financiera. Si la UCLM no esconde nada (como así creemos y esperamos), no hay nada que temer" ha defendido, para añadir, a renglón seguido, que "sembrar cizaña no es la mejor fórmula para solucionar el problema".

Así las cosas, tras lamentar las manifestaciones "desafortunadas" de hace unos meses "que sólo consiguieron sembrar dudas y perjudicar la buena marcha de las negociaciones entre la Junta y la UCLM", el sindicato también condena "el oportunismo de otros, que ahora reclaman todo lo que recortaron cuando estuvieron en el poder, con el cinismo de 'si te he visto, no me acuerdo'".

Por ello, CCOO ha pedido "más seriedad y soluciones y dejen de poner 'palos en las ruedas'" y ha defendido que "si se tiene que hacer una auditoría externa, cuanto antes mejor".

Respecto a la comisión estratégica, CCOO se ha mostrado confiada en que "dejen configurado el mapa de titulaciones de forma definitiva (actualmente es un borrador), teniendo en cuenta las necesidades de cada campus y con el consenso de todos; y, por supuesto, que se vaya avanzando en la consecución del contrato programa".