Cecam no se niega "en absoluto" a una revisión salarial, pero quiere que se haga "con mucho criterio y sensatez"

Publicado 19/06/2018 15:54:41 CET

Recuerda que el 75% de las pymes regionales están aún en pérdidas y apuesta por ir "caso a caso"

CUENCA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha asegurado que esta organización no se niega "en absoluto" a estudiar una revisión salarial, pero apuesta por que se haga "con mucho criterio y sensatez", ya que el 75% de las pymes de la región se encuentra aún en pérdidas, por lo que plantear una subida salarial "en unos momentos todavía de recuperación y con algunos saliendo de la crisis" es un tema que le "preocupa mucho".

En declaraciones a los medios de comunicación previas a la Asamblea General Ordinaria que Cecam celebra este martes en Cuenca, Nicolás ha reconocido que la economía se encuentra en un "momento dulce" donde los "grandes anuncios dicen que va todo muy bien, estupendamente", lo que, a su entender, ha "provocado" una "reacción" en el seno de las centrales sindicales.

"Aquí a nosotros nos toca hacer un inciso", ha espetado, para, a continuación, señalar que el crecimiento "no ha sido igual para todos, de la misma manera que la crisis tampoco ha perjudicado a todos por igual". "Que empresas del Ibex 35 estén anunciando beneficios de 6.000 millones de euros no quiere decir que las pymes y autónomos estén en esas circunstancias", ha subrayado a este respecto.

Asimismo, se ha mostrado dispuesto a "abrir un diálogo sincero donde se pueda decir que el café para todos en estas circunstancias no vale", ya que, con ello, "a unos les vamos a envenenar y a otros, que están sacando la cabecita, lo que podemos hacer es mandarles otra vez al foso".

Por estas razones, tras insistir en que Cecam no están "en contra de que los trabajadores ganen más", ha defendido que esta revisión salarial solo se lleve a cabo en aquellos casos en los que, "verdaderamente, sin poner en riesgo la viabilidad de la empresa, se pueda permitir esa subida".

Nicolás se ha mostrado dispuesto a estudiar con los sindicatos "casos concretos" e incluso a "analizarlos provincia a provincia y sector a sector". "Por nuestra parte no vamos a poner plazo ni coto de tiempo a esas reuniones", ha admitido, advirtiendo de que, en todo caso, sería "el necesario para poder hacer un análisis real de la situación" del tejido empresarial castellano-manchego.

BUEN MOMENTO

El presidente de Cecam ha afirmado que la Asamblea General Ordinaria de este martes llega en un "buen momento" para las organizaciones de la región que, a su entender, se han "fortalecido mucho" y han salido "reforzadas" de la crisis.

"Estamos presentando balances muy saneados porque creo que se ha hecho una buena gestión de la crisis", ha defendido, convencido de haber "dado ejemplo a las empresas de que, en momentos de crisis, lo que tenemos que hacer es ajustarnos para, luego, otra vez volver a expandirnos si podemos".

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En otro orden de cosas, Nicolás ha subrayado que la negociación colectiva en la región no está paralizada y se está produciendo "de una manera natural". "A pesar de que el acuerdo nacional está sin firmar, se han ido firmando los convenios de los distintos sectores y provincias y no hemos tenido ningún problema en reunir las mesas y en negociar los convenios", ha destacado, para, a continuación, reseñar que, "hasta ahora" no tiene constancia de que haya ninguno "atascado por algún problema serio".

Después de reconocer la "magnífica relación" que Cecam mantiene con los sindicatos, ha explicado que ambos actores son capaces de reunirse dejando "pelos en la gatera para llegar a un acuerdo porque conviene al interés común".