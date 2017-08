Consejero de Hacienda informará el viernes en Cortes del nuevo Proyecto de Presupuestos 2017

Actualizado 09/08/2017 10:31:26 CET

TOLEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, comparecerá el próximo viernes, 11 de agosto, en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes para dar cuenta del Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para el 2017.

Ruiz Molina comenzará su intervención --dentro del periodo extraordinario de sesiones-- para dar cuenta del nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos a las 10.00 horas, según la información del Parlamento recogida por Europa Press.

Este segundo Proyecto de Ley --el primero no salió adelante al no contar con los votos de PP y Podemos-- ascenderá a 8.941 millones de euros, 21 más que el texto anteriormente elaborado y que no superó el trámite parlamentario del mes de abril. La previsión es que estas cuentas se aprueben el próximo 31 de agosto.

Según adelantó en su presentación Ruiz Molina, el gasto no financiero asciende a 7.170,1 millones frente a los 7.148 del último proyecto, y está ideado para "cumplir los objetivos de déficit y de deuda pública", fijados en el 0,6% y el 35% del PIB, respectivamente.

En concreto, se gastarán 148 millones en servicios de carácter general (7,2 millones más que lo previsto en el último proyecto); 702 en Servicios Sociales (+37,8); 2.692 en Sanidad (+92,1); 1.626 en Educación (+75); 1.396 en Agricultura y Medio Ambiente (+24), o 257 en Desarrollo Económico y Empleo (casi 11 millones más).

También aumenta 21,7 millones el gasto en Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda hasta los 245,6; habrá 5,4 millones más en Investigación, Desarrollo e Innovación hasta alcanzar 107 millones; y 245 millones más en deuda pública e imprevistos, hasta los 1.765,2 millones de euros.



NOVEDADES

Tras el acuerdo alcanzado con Podemos para la aprobación de estas nuevas cuentas --por el cual dos miembros de la formación morada entrarán a formar parte del Ejecutivo-- el presupuesto recoge como novedades tras esa negociación más dinero para zonas ZEPA, 2,5 millones para retirar el amianto en el barrio del Polígono de Toledo y otros tantos para aumentar la partida de agricultura ecológica, una partida para ciudades en declive económico, reducción de horas lectivas de docentes o la capacidad de contratar a los interinos que trabajen más de cinco meses y medio todo el año.

También la puesta en marcha del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, con 120 millones de euros; la recuperación del 1,5% del recorte salarial del anterior Gobierno del PP la pasada legislatura; la aprobación de un Plan de Infraestructuras Educativas, con aumento de colegios y eliminación de barracones; así como continuar con la reducción de ratios en los centros docentes.

El compromiso incluye contratar 415 docentes más para el próximo curso escolar 2017/2018; la compra de los terrenos para la construcción del nuevo campus de Guadalajara; incrementar el programa de ayuda a domicilio para dependientes; ampliaciones de centros para mayores y personas con discapacidad; y abrir el centro de personas con discapacidad de Talavera de la Reina.

En el plano agrícola, se van a acometer nuevas obras de regadío, como Elche de la Sierra y Cogolludo; se impulsará la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería; se aumentarán los incentivos en industria agroalimentaria; y se potenciará la biomasa forestal.

En transportes, las cuentas recuperarán la tarjeta joven, mantendrán el convenio con Madrid; y quieren mejorar la red de infraestructuras hidráulicas. Igualmente, la intención es renovar la plataforma tecnológica del 112 y extender las ayudas para planes de igualdad con los ayuntamientos, potenciando del mismo modo la visibilización del colectivo LGTBi.