Consistorio toledano aprueba modificar crédito para invertir 4,3 millones en los barrios, a pesar del rechazo de PP y Cs

Publicado 10/07/2018 14:26:47 CET

PP achaca el superávit a que el Ayuntamiento "fríe a impuestos" y Cs pide "coherencia y rigor" al proyectar nuevas inversiones

TOLEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado, con los votos a favor de PSOE y Ganemos, la modificación de crédito que permitirá invertir 4,3 millones de euros en 18 proyectos de mejora en todos los barrios de la ciudad, iniciativa que ha salido adelante a pesar de la oposición de los grupos municipales Popular y Ciudadanos.

Se trata de proyectos de renovación urbana con los que se mejorará la accesibilidad de importantes calles y avenidas de la capital regional, además de los accesos al Polígono Industrial; se acondicionarán edificios públicos y se renovará el alumbrado público en diferentes vías. Unas inversiones que dan respuesta a demandas vecinales históricas y que son necesarias para subsanar ciertas deficiencias planteadas por la ciudadanía.

La cuantía de 4,3 millones de euros procede del superávit de la liquidación correspondiente al Presupuesto Municipal de 2017 y tiene como finalidad dar cobertura presupuestaria a los siguientes proyectos de inversiones financieramente sostenibles.

De este modo, se pretende acondicionar zonas como el entorno de la avenida de la Reconquista, el barrio de Santa Bárbara, el barrio del Palomarejos, el paseo peatonal de Don Vicente, la cuesta de San Servando, el parque de los Chopos en Azucaica o la zona forestal del barrio de La Legua.

Igualmente se mejorará la accesibilidad en la bajada de San Juan de los Reyes, entre Puerta de Bisagra y la bajada del Potro, se mejorarán pavimentos y aceras en la baja de los Desamparados, se rehabilitarán varias calles del Casco y se renovará el alumbrado público en la calle Valdemarías y aledaños.

La renovación de la instalación de alumbrado público de la calle Reino Unido; la iluminación artística y reparación del alumbrado público del Puente de Alcántara; la instalación de iluminación específica para pasos de peatones en diversas zonas de la ciudad; la reforma del Centro Cívico de Santa Bárbara; o el arreglo de la cubierta del Gimnasio de San Lázaro son otras de las obras previstas.

PP: "HAY SUPERÁVIT PORQUE NOS INFLAN A IMPUESTOS"

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Labrador, ha manifestado que las inversiones presentadas "no están definidas ni concretadas, faltan los proyectos, no recogen las demandas de los vecinos y los acuerdos aprobados en los Consejos de Participación y tampoco destinan dinero a las mociones aprobadas en los Plenos Municipales".

Labrador ha considerado que es "falso" que estas inversiones hayan sido consensuadas con los vecinos y ha denunciado que la alcaldesa, Milagros Tolón, "no ha planteado buscar ninguna solución a los vertidos de amianto de Santa María de Benquerencia".

Ha opinado, igualmente, que este superávit se obtiene porque la alcaldesa "fríe a impuestos a los toledanos", además de que "no se gasta lo presupuestado".

"Tolón puede llenarse la boca diciendo que han incrementado el presupuesto de bienestar social en un 40% en tres años y presupuestar cientos de millones de euros, para luego dejar sin gastar 362.000 euros, o incluir dos partidas para becas por valor de 50.000 euros y gastar 0 céntimo de euros", ha alertado.

Por último, Labrador ha denunciado la "falta de previsión" del equipo de Tolón, al que de nuevo "se le ha echado el tiempo encima y otra vez llega tarde en los plazos establecidos para poder sacar adelante las supuestas inversiones que plantea realizar".

CS PIDE "COHERENCIA, RIGOR Y CONSENSO" EN LOS PROYECTOS

De otro lado, el portavoz municipal de Cs en Toledo, Esteban Paños, ha pedido al Gobierno local "más coherencia, más rigor y más consenso" a la hora de proyectar nuevas inversiones en la ciudad a cargo del superávit.

Esteban Paños ha asegurado que "en primer lugar, no se ha preguntado a los vecinos por la prioridad de estas inversiones y, en segundo lugar, tampoco han contado con la oposición".

En esta línea, el edil de Cs ha explicado que, "aunque algunas propuestas del Gobierno local han sido recogidas en los consejos y son bienvenidas", no puede apoyar un bloque cerrado de inversiones "que se olvida de numerosos acuerdos adoptados en este Pleno, respaldados por todos los grupos, y que aún están pendientes de que se les asigne una dotación económica".

El concejal de la formación naranja ha apuntado por ejemplo que en este paquete de inversiones no hay dotación para arreglar y ampliar los aseos públicos en la ciudad, acordado en este Pleno hace dos años, o para arreglar "de una vez por todas la mediana de la Avenida de Irlanda".

Esteban Paños también ha insistido en que el Ejecutivo local "se ha olvidado de los colegios públicos". "Hace un año acordamos por unanimidad arreglar los patios de los colegios de la ciudad; este año, he vuelto a visitarlos, he hablado con las asociaciones de madres y padres y las mejoras en los patios han sido cero".

PSOE PIDE A PP Y CS EXPLICAR SU VOTO "EN CONTRA DE LOS BARRIOS"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, José Pablo Sabrido, ha instado a los portavoces del Grupo Municipal Popular y de Ciudadanos a que expliquen a los toledanos "por qué han votado en contra de los barrios" de la ciudad.

Sabrido ha reprobado a los portavoces de los partidos que integran la oposición al entender que utilizan "argumentos de mal pagador" para justificar el sentido de su voto y eso es algo que "tendrán que explicarlo y decirle, por ejemplo, a la Asociación de Empresarios del Polígono, que no quieren que se invierta 1,6 millones allí".

Los proyectos que integra el plan de inversiones sostenibles procedentes del superávit de la liquidación correspondiente al Presupuesto Municipal de 2017 responden a "demandas de los vecinos" de la ciudad y a ellos "habrá que darles explicaciones" acerca del motivo por el que Ciudadanos y el Grupo Municipal Popular han votado en contra de esta ejecución.

A juicio del portavoz municipal, el sentido del voto negativo por parte de sendos partidos en la oposición es fruto de que "ellos no han participado o bien porque les gustan los chascarrillos".

Sabrido ha mantenido que es "realmente triste" que hoy se haya acreditado que Ciudadanos y el Grupo Municipal Popular votan en contra de los intereses de los barrios porque "se han instalado en el 'no'". "Y yo les garantizo que no les va a ir nada bien, no sé lo que podrán arañar a sus compañeros de bancada pero son sus argumentos y a mí me parecen realmente tristes".