Cospedal sobre la cuenta de Mas en Suiza: "Lo mínimo que puede hacer un gobernante es tener el dinero de forma regular"

Actualizado 10/12/2012 15:25:38 CET

MADRID/TOLEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido este lunes que no considera "normal" que alguien tenga cuentas bancarias en Suiza y las regulariza cuando éstas son detectadas por el Ministerio de Hacienda. "Un gobernante lo mínimo que puede hacer es tener el dinero de forma regular, donde lo tenga que tener pero de forma regular", ha sostenido preguntada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

En rueda de prensa en PP, Cospedal ha insistido en que "no es de recibo" que un político vea como "normal" tener cuentas en Suiza. "Yo no lo considero normal y me extraña que un gobernante sí lo considere normal", ha reiterado preguntada por las cuentas familiares del presidente catalán en funciones.

La pasada semana, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, exigió disculpas públicas o la asunción de responsabilidad después de que el comisario jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), Manuel Vázquez, confirmase al juez que su unidad no redactó el borrador del supuesto informe que vincula a las familias de Mas y el expresidente Jordi Pujol con cuentas bancarias en Suiza.