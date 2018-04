Manjón representará en Alcázar la carrera de Sara Montiel en 'Mi última noche con Sara'

Actualizado 04/04/2018 16:07:35 CET

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral 'Mi última noche con Sara' llevará la carrera de la criptanense Sara Montiel al Auditorio de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan el próximo 20 de abril. Así se ha presentado oficialmente en la mañana de este miércoles, 4 de abril, en el museo municipal alcazareño.

Eva Manjón, actriz principal de la obra, acompañada por Jesús Lara y Jorge Lucas, ha señalado que "este espectáculo se sitúa en el año 72. Sara Montiel es una artista internacional. Ha estado en México, en Hollywood, es marca España en ese momento y narra precisamente eso".

Ha proseguido explicando que se trata de un espectáculo de teatro pero con canciones. "No es un musical al uso porque no tiene las connotaciones de un musical, sino que es un texto de teatro con diez canciones cantadas en directo, diez de las más famosas que cantó Sara en su carrera: 'Fumando espero', 'Tatuaje', 'Nena'...". El vestuario es de Clara Bilbao, que cuenta con dos goyas en su carrera cinematográfica.

Por su parte, Jorge Lucas ha destacado en primer lugar que "este espectáculo es necesario" en una ciudad como Alcázar de San Juan. "Es un espectáculo que homenajea a esa gran estrella que fue Sara Montiel y qué mejor lugar que La Mancha para representarlo. Nosotros sí le hemos hecho ese homenaje en el que el espectador descubrirá muchas cosas de la vida de Sara, y verá cosas que no ha conocido de ella nunca".

Ha invitado a todo el pueblo de Alcázar a que vea la función, "porque será un espectáculo que lo van a disfrutar mucho. La producción está muy cuidada, con elementos muy buenos y estamos felices de venir a esta localidad a representarlo el viernes 20 de abril".

Jesús Lara, que interpreta al personaje de Curro, la mano derecha de Sara, ha finalizado la rueda de prensa invitando "a todos a descubrir la gran historia de Sara Montiel. A ver si llegamos a los corazones de todos los alcazareños".

SINOPSIS DE LA OBRA

Tal y como ha explicado Manjón, en la obra Sara tiene que tomar una decisión, deshaciéndose de un contrato discográfico. Jorge Lucas encarna al productor del contrato. Ella quiere volar hacia Italia para seguir creciendo como artista. Tras una pequeña discusión con su productor, decide grabar el último disco en esa noche para quitárselo de en medio. "Asistimos a esa última noche, a medida que van apareciendo personajes".

"Dentro de 50 años recordaremos a Penélope Cruz como se la quiere ahora. Si no se le hace una película, sería muy extraño. A mí me extrañó que tres años después de morir, no se le hiciese un homenaje de este tipo. Fue la primera española que llegó a Hollywood. Nació en Campo de Criptana, sin las facilidades que tenemos ahora los jóvenes, prácticamente analfabeta, y ella decidió que quería ser artista y que se iba de España. Y lo consiguió", ha señalado.

'Mi última noche con Sara' ha estado doce semanas en la Gran Vía madrileña, donde Sara Montiel estrenó su último cuplé. "Por eso era tan importante estrenar en el Rialto para nosotros", ha reseñado Manjón. También pasarán por Albacete, Hellín y Ciudad Real capital.

"A nivel de críticas, no podemos estar más felices. Hemos recibido críticas maravillosas. A nivel mundial, hemos sido galardonados como mejor musical, mejor diseño de cartel, mejor iluminación y mejor musical original", ha concluido.