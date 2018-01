El presidente de C-LM reclama que la regulación de los apartamentos se realice a nivel nacional

Actualizado 17/01/2018 14:00:26 CET

Ve "significativo" que C-LM y Cataluña sean vecinos de estand en la Feria y dice que nunca se quejará de exceso de turismo

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado confiado en que la regulación que ha de venir para ordenar el sector de los apartamentos particulares dedicados a alojar turistas se realice a través de normativa nacional.

Así lo ha asegurado desde Fitur, donde ha asegurado que de esta manera y evitando que sean las autonomías las encargadas de regular el sector, se podrán dejar las "tonterías" al margen.

"Este año ha sido el mejor de la historia en cuanto a datos, y eso que no se contabilizan todos los datos por los apartamentos turísticos", ha dicho García-Page, reconociendo que hay cosas "mejorables" en este sentido.

PALABRAS PARA CATALUÑA

García-Page ha tenido también palabras para Cataluña, diciendo en referencia velada a esa comunidad autónoma que "hay sitios que se quejan de exceso de turismo". "A mí eso no me lo van a escuchar", ha dicho, haciendo un llamamiento a los turistas "que no se sientan bien tratados en otros lugares de España":

En este punto, ha hecho una reflexión sobre la proximidad del estand de Cataluña y de Castilla-La Mancha en esta cita de Fitur. "Esto pone de manifiesto lo que es nuestro país. Grande y plural. El país que queremos es el que tenemos. Si nosotros aspiramos a crecer un poco más, no será a costa de otra región. Es significativo ser vecino de Cataluña, una enorme potencia receptora de turismo", ha dicho.