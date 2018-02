El Ayuntamiento de Fuensalida culpa a Page del freno industrial al municipio por no acometer la circunvalación

Actualizado 03/02/2018 12:26:40 CET

José Jaime Alonso asegura que la empresa suiza Bell Food Group estará operativa "a mediados de 2019"

El teniente de alcalde de Fuensalida (Toledo), José Jaime Alonso, ha lamentado que el actual Gobierno socialista de Emiliano García-Page tenga "paralizado" el proyecto de la circunvalación de la localidad, algo que a su juicio supone un freno en el crecimiento industrial del municipio, "el único con más de 10.000 habitantes" que no cuenta con una infraestructura de este tipo en la región, y que es "un proyecto imprescindible para que las empresas se instalen en el polígono industrial".

Así lo ha asegurado en una entrevista con Europa Press, donde ha afirmado que con la construcción se garantizaría "un movimiento de mercancías que no altere el funcionamiento del municipio", para que "no sea peligroso" y que haga que las mercancías "circulen con más rapidez y seguridad".

Esta es una obra que el Ayuntamiento "no podría ejecutar, al ser una competencia de la Junta", ya que el Consistorio tendría que expropiar terrenos y eso "no lo permite la Ley". Alonso ha aseverado que la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, "se comprometió en el Plan de Carreteras a hacer la circunvalación" y después de tres años "no se ha movido un sólo papel", siendo este un proyecto que "hay que retomar" y que "por desgracia se tendrá que hacer en la próxima legislatura con un gobierno del PP".

El primer teniente de alcalde ha dicho que en Fuensalida aún quedan muchos proyectos por hacer, entre ellos ha asegurado que en este año 2018 el Ayuntamiento va a intentar acometer la construcción de la piscina cubierta, "una demanda de toda la ciudadanía", que supone una "inversión bestial", ya que no es una competencia municipal, pero pese a eso "tendremos que hacer un esfuerzo e intentar construirla".

Alonso ha afirmado que a través de una moción conjunta del pleno del Ayuntamiento de Fuensalida, los tres grupos políticos locales --PP, PSOE e IU-- pidieron ayuda al Gobierno de Castilla-La Mancha, a la Diputación de Toledo y al Gobierno de España, con "la única respuesta" del Gobierno central, que dijo que actualmente "no podía ayudar", siendo "el silencio la respuesta" de la Junta y de la Diputación, ya que "no han tenido la delicadeza de contestar".

El también diputado nacional, ha asegurado que el Consistorio va a hacer una pequeña ampliación en una zona del polígono industrial 'La Golondrina', ya que con Sepes "si hemos mantenido negociaciones", afirmando que Fuensalida se está quedando sin suelo industrial porque ha sido el municipio de España "que más suelo industrial vendió en el último año, y además, se está construyendo".

Alonso ha añadido que desde el equipo de Gobierno se está trabajando en una gran ampliación del citado polígono, de cara a la implantación de futuras empresas en la localidad toledana.

BELL, MÁS CERCA

Sobre el proyecto de la multinacional suiza Bell Food Group, Alonso ha aseverado que la apertura se producirá "a mediados de 2019", ya que la empresa tiene unos plazos, que el edil está convencido que conseguirán, además ha añadido que el grupo Bell estuvo a punto de modificar el proyecto inicial y adquirir dos parcelas más enfrente de la que se está construyendo, para "dejar más suelo de reserva para futuras ampliaciones y sacar el nodo logístico enfrente", pero como esta situación retrasaría el proyecto "se descartó desde Suiza", aún así "no descartan, según vayan creciendo, trasladar el nodo logístico y dejar la parcela principal sólo para producción".

A nivel de formación, Alonso, ha afirmado que desde el Ayuntamiento de Fuensalida se va a poner en marcha una "importante campaña" para que los chicos del municipio se puedan formar de cara a ser competentes cuando estas empresas estén en funcionamiento y de esta manera "adelantarnos para que cuando hagan el proceso de selección, la gente tenga la cualificación para optar a esos puestos", esto "garantiza estabilidad y bienestar al municipio", algo que "nos hace sentirnos orgullosos de Fuensalida".

José Jaime Alonso ha recordado la visita del presidente regional a la localidad de Fuensalida para inaugurar un pabellón polideportivo "que se inició durante el gobierno de María Dolores de Cospedal", donde "prometió a entidades, asociaciones y al propio Ayuntamiento que Fuensalida iba a despegar", algo que "todavía seguimos esperando", ya que García-Page hace "muchos anuncios, pero no cala, no llega nada", ya que el presidente "llega con su flamante Audi y no queda ningún poso de lo que dice".

"Me queda una sensación de desesperanza, ya que a nivel local esperamos un compromiso del presidente autonómico, que nos dé lo que nos corresponde, le pedimos lealtad institucional", ha dicho el teniente de alcalde de Fuensalida.

ELECCIONES 2019

Sobre su posible candidatura a la alcaldía de Fuensalida, Alonso ha dicho que si el PP determina que debe ser el candidato, lo asumirá, ya que "nunca" ha dicho que no al partido, pero ha añadido que lo asumirá del mismo modo y de buen grado si lo es otro compañero o si tiene que continuar el actual alcalde, Mariano Alonso.

Ha asegurado que su objetivo será "lo que José Julián Gregorio, María Dolores de Cospedal y Vicente Tirado decidan", ya que independientemente del cargo "siempre he pedido estar vinculado a mi pueblo", porque esta es "una buena manera de mantener los pies en el suelo".

"Estoy convencido de que el PP presentará al mejor candidato, al mejor equipo de personas, que hará posible que Fuensalida siga siendo uno de los pueblos mas prósperos de Toledo y de Castilla-La Mancha, en muchos casos sin el apoyo de las instituciones gobernadas por el PSOE", ha asegurado el parlamentario 'popular'.

En cuanto a la política provincial, el edil ha aseverado que "Fuensalida está siendo discriminada" por el presidente "más sectario que ha tenido nunca la Diputación de Toledo", ya que lo que está haciendo Álvaro Gutiérrez "no lo había visto en ningún gobierno provincial".

Alonso ha lamentado que "sea tan triste" que una asociación de Fuensalida "sólo pueda recibir una subvención o firmar un convenio especial si va de la mano del portavoz municipal del PSOE", ya que esto "en pleno siglo XXI, dice muy poquito del presidente", y esto, según Alonso, lo dice con "dolor" ya que tiene una "gran decepción" con la Institución provincial.