García-Page asegura que tiene la "sensación" de que Rubalcaba no se va a presentar a las primarias del PSOE

Actualizado 02/05/2013 13:21:18 CET

TOLEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este jueves que su "sensación" es que el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, no se va a presentar a las primarias del PSOE.

"Me da toda la impresión de que de haber un proceso abierto de primarias lo va a ser sin la candidatura del actual secretario general", ha afirmado García-Page en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

García-Page ha indicado que el principal compromiso de Rubalcaba, asumido en el Congreso de Sevilla, es "propiciar y estimular" el propio cambio del PSOE. "Mi impresión es que Rubalcaba no va a ser un tapón para el PSOE ni va a ser un problema, al contrario, yo creo que forma parte de la solución que se pueda dar", ha apuntado.

Es por ello que ha dicho que a Rubalcaba hay que darle todo el apoyo posible para que pueda pilotar este proceso de cambio que "no es fácil", que no tiene antecedentes, al tiempo que se ha mostrado convencido de que "va a terminar saliendo muy bien, a la vuelta de poco meses. No creo que se retrase mucho", ha dicho.

PACTO NACIONAL

Un día después de que los sindicatos hayan pedido al Gobierno un gran pacto nacional para salir de la recesión, el líder de los socialistas castellano-manchegos ha manifestado que en este país pasan a veces cosas "muy contradictorias" como que haya encuestas que dicen que el 85 por ciento de la ciudadanía busca un pacto entre las grandes formaciones y un 85 por ciento de la opinión pública piensa que el PP y el PSOE son lo mismo. "Es curioso", ha subrayado.

Dicho esto, García-Page ha destacado que tanto el PP como el PSOE tienen más responsabilidad que ninguna otra formación en intentar un acuerdo. "Es ahí donde yo creo que Rajoy cometió un error de bulto nada más tomar posesión", ha puntualizado.

"Era una legislatura complicada, Rajoy tenía una mayoría absoluta, y, precisamente por no necesitar apoyo parlamentario, creo que estaba en condiciones inmejorables para haber sentado en una mesa a todos los partidos políticos. Yo estoy seguro que Rubalcaba hubiera entrado a esa voluntad de acuerdo", ha aseverado.

También ha dicho que hubiera sido comprensible haber marcado dos tiempos en esta legislatura: "Dos años para atacar duramente el problema de la economía y del empleo y los otros dos años, si quieren desde una cierta recuperación, aplicar otras medidas ideológicas. Pero me da la impresión de que llevan año y medio metiendo el dedo del ojo a todo el mundo", ha criticado.