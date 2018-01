Page: "La chulería es el ADN de los dirigentes del PP y eso les hizo perder en C-LM"

Actualizado 14/01/2018 23:46:59 CET

TOLEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha criticado la "chulería" del Partido Popular que, a su juicio, es "el AND" de la mayoría de sus dirigentes, lo que les hizo perder las elecciones y con ello el Gobierno de la región en 2015.

Así se ha pronunciado García-Page durante su discurso de clausura en el 12º Congreso Provincial del Partido Socialista en Toledo en el que ha quedado constituida la Comisión Ejecutiva con Álvaro Gutiérrez a la cabeza como nuevo secretario general en la provincia.

"Mi objetivo es que a Castilla-La Mancha no vuelva ni Cospedal uno, ni Cospedal dos, ni Cospedal tres", ha mantenido, al tiempo que expresaba tener certeza de que el PSOE será el partido más votado en las elecciones municipales de 2019, entre otras cosas porque el PP "dejó tirada a esta tierra y a toda su gente y no han cambiado, van por el mismo camino".

Sin embargo, ha solicitado a los socialistas presentes que no se relajen y que tengan "autoestima". "Nos quisieron minar la moral con tres argumentos que hicieron que familias enteras dejaran de votarnos. El primero, decían que los partidos eran una cosa pasada; el segundo, que el debate ya no era de izquierda y derecha, sino de arriba y abajo; y el tercero, que no valía nada de lo viejo y que los buenos eran los nuevos".

"Pero nosotros no somos gente de salones, ni de moqueta; somos gente sentimental a flor de piel. Cuando nos han ido mal las cosas lo hemos sabido, pero dentro de año y medio ganaremos la Diputación y revalidaremos la mayoría", ha asegurado.

A PEDRO SÁNCHEZ, UN MENSAJE: "QUE AGUANTE"

A la secretaria de Igualdad del PSOE a nivel federal, Carmen Calvo, que ha estado presente en el Congreso, le ha pedido que traslade un mensaje al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: "Que aguante", porque "en España el que aguanta gana", a pesar de que haya habido "mucha gente que ha querido acabar con el PSOE".



"En el 15M decían que PP y PSOE la misma mierda es, pero ese viejo lema en esta tierra es una mentira clamorosa porque yo he hecho en fondo y forma lo contrario que Cospedal". Y ha mencionado que el actual Gobierno regional está "reconstruyendo" lo que "se cargó Cospedal", ha concluido.