Gobierno C-LM cree que "lo que le conviene" a Sánchez es que casos como los de Montón "no se produzcan"

Publicado 11/09/2018 12:35:37 CET

TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, preguntado por el caso del máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha asegurado que "la ciudadanía lo que quiere es transparencia, que se aclaren las cosas e igualdad de oportunidades", al tiempo que considera que "lo que le conviene" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que este tipo de situaciones "no se produzcan".

"Me imagino que tendrá que tomar las medidas adecuadas para que pueda resolverse este asunto lo antes posible y que el Gobierno de España pueda volver a centrarse en resolver los problemas de la gente y no en tener que dar explicaciones", ha sentenciado Hernando.

Hernando ha dicho que él no ha visto los documentos del máster de la ministra, por lo tanto, no sabe si la situación "pinta fea o no pinta fea". "Lo que me gustaría es que no pintaran este tipo de cosas en la política", ha recalcado durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados este martes en el Consejo de Gobierno.

Lo que le gustaría al portavoz del Gobierno es que se hablara, por ejemplo, de la "batería" de medidas que ha aprobado esta semana el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y de la que, finalmente, "muy poca gente se entera" porque "estamos inmersos en una vorágine informativa en la que se dedica mucho tiempo a lo urgente y a lo inmediato".

Es por esta inercia de los últimos años, ha apuntado, que "puede dar la sensación que lo necesario no se aborda". Sin embargo, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque, según ha afirmado, el Gobierno de Castilla-La Mancha "día sí, día también" se centra en lo necesario.