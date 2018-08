El Gobierno de C-LM, dispuesto a colaborar con el Ministerio para solucionar la problemática del sector del taxi

Publicado 02/08/2018 9:04:02 CET

TOLEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Carreteras y Transportes, David Merino, se ha mostrado "dispuesto a colaborar con el Gobierno de España para solucionar el conflicto del sector del taxi y las VTC" y ha querido reconocer y agradecer la celeridad con la que el Ejecutivo nacional ha abordado el asunto "se ha reaccionado rápido y ahora, entre todos, debemos buscar las soluciones"

Después de participar en la Conferencia Nacional de Transportes, encuentro que se ha celebrado este miércoles en el Ministerio de Fomento y que ha estado presidida por su titular, José Luis Ábalos; y ha contado con la presencia secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Pedro Saura; Merino ha asegurado que estamos ante un problema con repercusiones muy dispares en las distintas comunidades autónomas "no existe la misma problemática en Cataluña, Madrid o en Andalucía que en Castilla-La Mancha" pero ha sentenciado que "se puede extender".

Por ello, el director de Carreteras y Transportes regional se ha comprometido a trabajar por tener un nuevo marco regulatorio porque "cada comunidad debe atender las condiciones de prestación de los servicios en su territorio; no es lo mismo Madrid, Valencia, Canarias que Castilla-La Mancha, que tiene 80.000 km2 y 919 municipios, y las necesidades de movilidad son diferentes".

Merino ha ido más allá y ha señalado que "creemos que es necesaria adaptar las normas a la movilidad" y apuntaba que "ahora mismo los taxis tienen una regulación regional y municipal, y las VTC en el futuro, van a tener una regulación regional y habrá que hacer compatible ambos servicios", ha apostillado.

El responsable castellano-manchego de Carreteras y Transportes ha acogido con satisfacción el planteamiento del Ministerio, "un cambio regulatorio, no un traspaso de competencias, que contemple la posibilidad de que cada comunidad autónoma establezca un marco sobre la actividad de las VTC".

En palabras de Merino, "este planteamiento ha sido bien recibido por el conjunto de las comunidades, estamos abiertos, pero hay que ver negro sobre blanco, para ver como resulta este cambio normativo y que plazos nos damos para asumirlo", ha informado la Junta en un comunicado.

En este contexto, ha adelantado que para el mes de septiembre se quiere plantear una modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre "lo que va a permitir a las comunidades autónomas asumir ese marco regulatorio y establecer las condiciones de prestación de los servicios".

Posteriormente, ha reconocido que "en una segunda fase, trabajaremos en buscar, entre todas las regiones, las posibles soluciones que permitan la coexistencia pacífica de ambos servicios y llegar a la exigencia legal existente de 1 licencia de VTC por 30 del taxi".

Por último, ha aclarado que "el nuevo marco no afecta en ningún caso al reglamento del taxi, recién aprobado en nuestra comunidad autónoma". El responsable castellano-manchego ha concluido afirmando que "la solución debe ir encaminada a buscar de qué manera conviven los dos servicios; aunque el problema en CLM no existe, no hay competencias claras. Pero es legal, tienen autorización y lo que hay que ver es de qué manera regularlo".

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL TAXI DE CASTILLA-LA MANCHA

Merino ha reiterado que el Gobierno de García-Page está trabajando codo con codo con el sector del taxi, "hemos ido dando respuesta a sus reclamaciones, algunas históricas como ampliar de 5 a 7 el número de plazas con carácter general".

"No sólo eso", ha recordado, "hemos aprobado hace sólo unos meses, el Reglamento Regional del Taxi para dar seguridad jurídica y de servicio al sector y a los ciudadanos" y lo hemos hecho de la mano de estos profesionales. Por eso, ante ese conflicto, "nosotros podemos decir que hemos defendido sus intereses y sus demandas".

El director de Carreteras y Transportes ha asegurado que en nuestra región no existe el conflicto que sí hay en otras comunidades autónomas, ya que la proporción es la que pide el sector "30 licencias de taxi por 1 de VTC, tenemos 1.122 de taxi y 46 de VTC".

Merino ha expresado que "siempre nos van a encontrar para buscar una solución conjunta. Nosotros siempre estaremos para colaborar y participar en la medida de lo posible".