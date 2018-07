Gregorio se despide como delegado del Gobierno de C-LM: "Me he sentido entre amigos"

Publicado 15/06/2018 17:51:27 CET

TOLEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

José Julián Gregorio, que ha venido desempeñando la labor de delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha hasta el cambio en el Ejecutivo central, se ha despedido de su cargo dando las gracias y afirmado que se han sentido "entre amigos".

En una carta enviada a los medios de comunicación, Gregorio se dirige a sus "amadas" Guardia Civil y Policía Nacional para señalar que decirles "un incierto hasta luego" es algo "difícil de digerir".

"Decir hasta luego a los medios de comunicación, respetuosos siempre con esta mi difícil tarea, trabajadores sin descanso y sin horas en el día para tantas y diversas noticias, es algo complicado de explicar; y dejar a tantos alcaldes, concejales y ciudadanos con un hasta luego, es algo que me llena de pesar", afirma en la misiva.

Pesar, según añade, por no poder tender una mano a tantas asociaciones empresariales, sindicales "de las que tantos amigos he disfrutado". Y dejar de trabajar con mi equipo, subdelegados y funcionarios, a quienes hay que valorar mucho más, es algo que no me deja voz para expresarlo".

"A todos os doy las gracias por vuestra paciencia, por vuestro trabajo, por vuestra disposición y, sobre todo, por vuestra comprensión y os pido perdón si alguna vez no he estado a la altura de las circunstancias", apunta Gregorio en la carta.

Un agradecimiento que extiende al Gobierno de Mariano Rajoy por apoyarle "una y otra vez" en momentos difíciles; así como la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y secretaria general del PP, "atenta siempre a su tierra y llena de buenos consejos".

Especial referencia hace Gregorio en su carta a los ciudadanos, su principal desvelo, por quienes afirma que ha luchado y ha trabajado --"y por los que muchas veces he sido incomprendido por los del palabreo fácil"--, y por los que ha querido ser su voz y su sentir, defendiendo sus inquietudes y preocupaciones Con profesionalidad y pasión". "Quizá sea por eso lo que llevó a algunos a pedir mi dimisión", afirma.

Por último, se refiere a su amor por España "vilipendiada por unos --socios sin más de los que hablan de ella mancillándola--, incomprendida por otros y amada por la mayoría". "Esa es la España que nos acoge a todos y nos ama, seamos quienes seamos", agrega.

"Esa España que ha sido defendida por el Gobierno del gran presidente Mariano Rajoy, que ha sido defenestrado por los que la quieren desunir". "Esa gran España, la de todos, será la que seguiremos defendiendo en final de nuestra vida", concluye José Julián Gregorio.