El grupo de indie rock estadounidense Low presenta su nuevo disco 'C'mon' este sábado en el Círculo de Arte de Toledo

Actualizado 31/03/2012 12:31:22 CET

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de indie rock estadounidense Low presentará este sábado su nuevo disco 'C'mon' en el Auditorio Kursaal de San Sebastián en un concierto que tendrá lugar a las 22.00 horas. El cantante Rauelsson actuará como telonero.

'C'mon' se publicó en abril de 2011. Sus diez canciones fueron grabadas en Sacred Heart Studio, un estudio situado en una antigua iglesia, "obteniendo un sonido especial gracias a la reverberación que producían los techos altos".

Formado en 1994 en Duluth, Minnesota, Low son "todo un referente" de la escena independiente. "Maestros de la contención, capaces de despertar las emociones más intensas con los elementos más mínimos, la llamativa armonía entre las voces es la característica más distintiva de la banda", ha destacado.

El matrimonio formado por Mimi Parker (percusiones y voz) y Alan Sparhawk (guitarra y voz) son el alma de Low. Para completar el grupo, han contado con diversos bajistas. Actualmente el bajista del grupo estadounidense es Matt Livingston.

El grupo alcanzó la fama internacional cuando el cantante Robert Plant, de los históricos Led Zeppelin, versionó en su disco 'Band of Joy', de 2010, dos canciones de un álbum de Low de 2005, 'The Great Destroyer'. Además por una de ellas, 'Silver Rider', fue nominado a un premio Grammy en el apartado de Mejor Vocalista de Rock.

Low fue una de las primeras bandas en adoptar y popularizar el estilo llamado "slowcore" (subgénero del indie caracterizado por sus letras sombrías y sus relajadas melodías), aunque al grupo no le agrada mucho esta etiqueta.

Con 'The Great Destroyer' (2005), su séptimo álbum y primero para la compañía Sub Pop, "dejaron claro que también podían tocar rápido y fuerte". En 'Drums and Guns' (2007) lanzaban guiños al grupo Young Marble Giants y mostraban "su voluntad de crecer y experimentar, esta vez sumando loops de guitarra y batería con espíritu combativo".

Además, el cantante Rauelsson actuará como telonero. Rauelsson es el nombre artístico del cantante de pop-folk Raúl Pastor, que presenta su primer disco 'La siembra, la espera y la cosecha'.