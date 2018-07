IU de Madridejos y Consuegra (Toledo) reclama un Centro de Especialidades del SESCAM en la comarca

Actualizado 22/08/2007 21:39:17 CET

TOLEDO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Asambleas Locales de Consuegra y Madridejos (Toledo) acordaron hoy presentar a través de sus respectivos Grupos Municipales, una moción elaborada de forma conjunta en la que se reivindica la construcción de un Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) del SESCAM entre estas dos poblaciones que suman 23.000 habitantes, 35.000 si se tiene en cuenta a toda su comarca.

Según informó IU en nota de prensa, cabe destacar que Madridejos y Consuegra es la única conurbación de Castilla-La Mancha de más de 20.000 habitantes, que no dispone de CEDT.

Por ello, IU considera "imprescindible" que se disponga de una sanidad "digna y adecuada, en la que las atenciones y especialidades más básicas se puedan recibir en esta comarca, o se disponga de una base de UVI móvil, sin depender de la Tembleque de la que se dista unos 30 kilómetros".

CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.

Otra de las demandas de IU, en este caso limitada al Consistorio madridejense, es la de la construcción de un nuevo Centro de Atención a la Infancia, dado que el existente se ha visto desbordado por la demanda existente.

El centro ha recibido 87 solicitudes de niños, existiendo tan solo 63 plazas disponibles, por lo que 24 se han quedado fuera, lo que dificultará enormemente a sus padres conciliar la vida laboral y familiar.

IU exige no sólo al Consistorio, sino también a la Consejería de Bienestar Social, que no se queden en declaraciones de intenciones y en campañas de propaganda, si no que se de una solución a este problema real que afecta a 24 familias de Madridejos.

IU ha propuesto que como solución urgente hasta que se disponga de un nuevo CAI en la zona este de Madridejos, se habilite la actual Ludoteca (Antiguas Escuelas Camacho), como CAI por las mañanas. Además IU reclama que se dote a los CAI de función educativa, sin conformarse con que estos sean meras guarderías.