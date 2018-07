IU opina que el Gobierno de Page "aún deja mucho que desear"

Actualizado 28/05/2016 11:31:37 CET

TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de IU, Daniel Martínez, cuando se cumple un año de las pasadas elecciones autonómicas, ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page "aún deja mucho que desear" y cree que en mayo del año pasado "había unas expectativas de mayor incidencia en el cambio" y que "queda más por hacer que lo que se ha hecho hasta ahora".

En una entrevista concedida a Europa Press, Martínez ha advertido de que aún "hay muchas ayudas, subvenciones, programas sociales o de empleo que siguen siendo los mismos" que tenía la expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal "en su momento", por lo que el líder regional de IU considera que "hay mucho que cambiar en ese sentido".

"En todo caso --ha añadido-- si tuviera que decir si estamos peor o mejor que hace un año, estamos mejor seguro con este Gobierno", aunque "para mí deja mucho que desear aún".

El también alcalde de El Ballestero (Albacete) ha tenido además palabras para el Plan Extraordinario de Empleo de la Junta, del que ha dicho que "no puede ser la solución al desempleo en Castilla-La Mancha". A su juicio, "habrá que impulsar líneas estratégicas de creación de empleo, que ahora mismo no las vemos y no se están desarrollando por ningún sitio".

Aunque ha destacado que este Plan de Empleo no es "el bálsamo de Fierabrás", Martínez sí que opina que es "positivo". No obstante, piensa que "habrá que ir mejorándolo" y para ello Izquierda Unida se compromete a hacer propuestas de modificación para el plan del próximo año. Además, cree que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que plantearse asumir "el cien por cien" de la financiación del plan o "acercarse lo más posible" a este porcentaje.

EL "NO CAMBIO" DE LAS CORTES

Centrándose en la actividad parlamentaria, Daniel Martínez ha recalcado que las Cortes de Castilla-La Mancha "no han cambiado la forma de funcionar" durante esta legislatura. "El cambio en las Cortes está en que no hay mayoría absoluta, ese es el cambio fundamental que ha habido", lo que, a su entender, "obliga a diálogos entre los grupos institucionales y no de cara a la participación ciudadana".

Es por ello que ha reivindicado unas Cortes que sean "más abiertas" a propuestas de iniciativas legislativas ciudadanas o populares o a la participación de colectivos o de organizaciones sociales, al margen de lo que son las propias Cortes. "En eso hay mucho que avanzar, porque son unas Cortes bastante herméticas", ha criticado.

Esta reflexión le ha servido al líder de IU para aclarar que la formación aún no tiene una propuesta base sobre la que trabajar en relación a la modificación de la Ley del Gobierno y a la reforma del Reglamento de las Cortes. Sobre esta última, Martínez cree que se debería de volver a la dedicación exclusiva remunerada de los diputados porque, según ha afirmado, "hay que cumplir con el mandato que dan los ciudadanos cuando eligen a un diputado y, si no tiene dedicación exclusiva, ese mandato se cumple de forma parcial o no se cumple".

También ha pedido "un Estatuto de Autonomía de nueva generación, que atienda y dé cobertura a las necesidades sociales que existen hoy en Castilla-La Mancha", al tiempo que ha confiado en que "cuanto antes" se afronte su reforma así como la de la ley electoral.

Sobre este último aspecto, Martínez ha indicado que "la circunscripción única no es inalcanzable" y cree que se puede implantar. También propone "un fondo de restos", es decir, "una vez que se sobrepase el umbral electoral (el 3 por ciento), que el resto de votos que no haya contado para obtener un diputado se reparta entre todas las fuerzas de forma proporcional".

"Lo fundamental no es tanto el número de escaños, puede haber 33 y ser una ley electoral proporcional y justa", aunque Martínez cree que "en una región como Castilla-La Mancha que el Parlamento regional quede reducido a 33 diputados es reducir a la mínima expresión el poder legislativo". "Es algo que no se entiende y atenta a la separación de poderes", ha advertido.