La Junta asegura que la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por UNESCO "no corre peligro"

Actualizado 27/01/2006 16:36:46 CET

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura, Blanca Calvo, aseguró hoy que la declaración de Toledo por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad "no corre peligro", y afirmó que ni al Ayuntamiento toledano ni a nadie le interesa que esta distinción se pierda.

Calvo respondió así, a preguntas de los medios, sobre el informe que ayer hizo público la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el que denunciaba su gran preocupación por el Plan de Ordenación Municipal de Toledo (POM).

Para la consejera, la UNESCO es uno de los organismos más prestigiosos, y "esa medalla no se puede perder". Asimismo dijo que esta distinción trae riqueza a la ciudad, aportando fondos con los que se pueden realizar obras de mejora y restauración.

Según Calvo, "ser noticia por este tipo de cosas quiere decir que Toledo es una ciudad muy valorada desde el punto de vista artístico", aunque informó que la Consejería ya conocía este informe.

Además, señaló que cuando se saco a información pública el POM, la Consejería ya hizo una serie de anotaciones que alertaban sobre un posible perjuicio al paisaje urbano, aunque destacó que el Plan de Ordenación todavía es un documento municipal, que no tiene rango legal asumido, y que hasta que el Consistorio no lo apruebe inicialmente, la Consejería no dirá lo que tiene que decir en este tema y en otros.

Finalmente, preguntada por cuándo se tendrá acabado el informe de Vega Baja, dijo que la semana que viene se reunirán las dos comisiones de técnicos que asesoran a la empresa y a la Consejería, respectivamente, e informó que se están produciendo novedades, tramitando y estudiando informes.