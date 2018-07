Junta concedió 22.167 ayudas por valor de 33,9 millones para alquiler y rehabilitación de vivienda entre 2015 y 2017

Publicado 26/06/2018 19:34:51 CET

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinó entre los años 2015 y 2017 un total de 33,9 millones de euros a la concesión de 22.167 ayudas tanto para el alquiler como para la rehabilitación de viviendas en la región.

El director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, ha detallado, durante su intervención en la sesión de la Comisión de Fomento que ha tenido lugar este martes, que se destinaron 16,3 millones de euros a la concesión de 11.145 ayudas al alquiler.

Carrillo ha contrapuesto estos datos a los de la anterior legislatura, en concreto en el periodo 2013-2014, en el que se concedieron 3.468 ayudas por valor de 8,6 millones de euros, poniendo de relevancia que en esta legislatura las ayudas en este aspecto crecieron "un 212 por ciento".

Del mismo modo, ha desgranado que en la presente legislatura se han llevado a cabo actuaciones de rehabilitación en 11.022 viviendas de la región, en las que se ha invertido por parte del Ejecutivo autonómico un total de 17,6 millones de euros, destacando este número frente a las 134 ayudas por valor de 210.000 euros que se llevaron a cabo en la legislatura pasada.

Además, ha explicado que las ayudas a estas acciones de rehabilitación están en torno al 50 por ciento de la inversión total, por lo que han supuesto que se hayan movilizado "más de 35 millones de euros" en el sector de la construcción.

Del mismo modo, el director general ha explicado también que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha tres actuaciones para la regeneración y renovación urbanas en la ciudad de Toledo y los municipios guadalajareños de Sigüenza y Molina de Aragón, que han servido para "regenerar barrios y espacios urbanos completos" y de las que se han beneficiado 450 viviendas.

PLAN DE VIVIENDA 2018-2021

Con respecto al Plan de Vivienda 2018-2021, elaborado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que aún no ha sido puesto en marcha, el director general de Urbanismo y Vivienda ha manifestado que "no ha tenido el beneplácito de esta región", comentando que desde la Junta se hicieron una serie de reivindicaciones que "en su generalidad, no han sido oídas".

Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno castellano-manchego "va a ser leal y va a exprimir el plan en medida de lo posible", alegando que no va a "despreciar" esta iniciativa provocando un perjuicio para los ciudadanos.

PODEMOS PIDE QUE SE CONTROLEN LOS PRECIOS DEL ALQUILER

De su lado, la diputada de Podemos María Díaz ha opinado que estas políticas de vivienda son "imprescindibles el país y en la Comunidad Autónoma", aunque ha hecho hincapié en que cualquier programa de ayudas directas al pago del alquiler "debe combinarse con la prevención de las consecuencias inflacionistas de los precios de los alquileres" ya que, ha dicho, "si no se producen los cambios legislativos necesarios" en esta materia a nivel nacional, "posiblemente no se esté haciendo nada o casi nada" con la concesión de ayudas al arrendamiento.

En este sentido, ha sostenido que el Plan de Vivienda 2018-2021 es "absolutamente insuficiente" y se ha quejado de que "no da soluciones a la falta de parque de vivienda pública asequible", que sería, según ella, "la única manera de evitar que siga creciendo la burbuja del alquiler".

PSOE DESTACA QUE LA JUNTA HA LLEGADO AL MÁXIMO POSIBLE DE BENEFICIARIOS

Por su parte, la diputada del Grupo Socialista Rosario García Saco ha remarcado que el actual Ejecutivo castellano-manchego ha conseguido llegar al máximo posible de beneficiarios "con los mismos mimbres" que el anterior Gobierno regional, del que ha dicho que lo hizo "regular" durante la pasada legislatura en esta materia.

García Saco ha considerado que la actuación de la Junta "dice mucho de las ganas y la firme convicción" que tiene para "acercar" el acceso a la vivienda "a todos los colectivos".

PP LAMENTA EL NÚMERO DE DESAHUCIOS EN LA REGIÓN EN 2017

Finalmente, la diputada del Grupo Popular María Roldán ha manifestado que la política en materia de vivienda del Gobierno autonómico ha sido un "fracaso absoluto" y ha destacado que Castilla-La Mancha es "la comunidad autónoma en la que más han aumentado porcentualmente" los desahucios en el año 2017.

Roldán ha pedido "autocrítica" al director general ya que, ha señalado, la Junta lleva "meses" diciendo que el Plan de Vivienda 2018-2021 es "malísimo" mientras que en la región están pagando "tarde, mal y nunca" las ayudas concedidas.