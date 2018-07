Lago insta a buscar una solución rápida entre todos para resolver la valoración de puestos de trabajadores municipales

Actualizado 02/05/2013 19:09:44 CET

TALAVERA DE LA REINA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), Gonzalo Lago, ha señalado este jueves que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento quiere buscar una solución rápida e inmediata al problema que se ha suscitado con la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) de la valoración y catalogación de los puestos de trabajo de los trabajadores municipales y que afecta a 730 familias talaveranas.

En rueda de prensa, Lago ha explicado que, en el año 2006, el Gobierno socialista del exalcalde José Francisco Rivas llevó a cabo una valoración de puestos de trabajo que contemplaba una "generalización" del complemento específico, algo que se aprobó en Pleno y también con los sindicatos. Sin embargo, el TSJCM anuló esta decisión argumentando que la documentación no estaba completa y no admitía la generalización del complemento específico.

El alcalde ha señalado que el nuevo equipo de Gobierno "intentó de buena fe subsanar estos defectos para no perjudicar a los funcionarios y empleados públicos", ya que se aportó la documentación que faltaba y se interpuso un recurso. Sin embargo, el tribunal declaró "nulo" el acuerdo adoptado en Pleno en esta legislatura que contó con el apoyo de todos los partidos políticos y los sindicatos.

De esta manera, Lago ha añadido que un grupo de 32 personas presentaron un recurso contra esta decisión, y solicitaron la "ejecución de sentencia", que es lo que ha dictado el Tribunal en el último Auto que ha remitido al Ayuntamiento, que anula por tanto la valoración de puestos de trabajo del año 2007 y el acuerdo de pleno del 2006 que aprobó los trabajos de catalogación y puestos de trabajo.

SOLUCIÓN RÁPIDA

En el mismo sentido, ha dejado claro que cabría la posibilidad de presentar un recurso de reposición, pero el Tribunal advierte en el auto de "que no se juegue con él" y de que "no hagamos recursos que no van a ninguna parte porque se va a declarar nula la generalización del complemento específico", ha aseverado.

Igualmente, ha dicho que tampoco se puede jugar con el futuro de los trabajadores del Consistorio, por lo que este equipo de Gobierno "va a buscar una solución rápida e inmediata que no les perjudique".

No obstante, el alcalde ha matizado que van a mantener reuniones para elaborar una nueva valoración de puestos de trabajo, "que llevará cierto tiempo dependiendo del consenso y diálogo de las partes que lo deben aprobar", aunque la intención "es no perjudicar a los trabajadores y empleados públicos".

Es por ello que Lago ha recalcado que, en las reuniones que ha mantenido con los funcionarios y los sindicatos, les ha pedido consenso "para que no salgan perjudicados". "Mi oferta es que es necesario el consenso para que no perjudiquemos a 730 familias, que son las que importan hoy".

El alcalde ha insistido en que se ha comenzado a trabajar con los técnicos municipales para elaborar una nueva valoración de puestos de trabajo, "que se atenga a la ley, para que un tribunal no vuelva anularla".

Finalmente a preguntas de los medios, Lago ha matizado que "no es cierto" que todos los empleados vayan a cobrar 300 euros menos en la nómina del mes de mayo.

De este modo, "al no haber dado tiempo en abril, será en mayo cuando empiece a ejecutarse la sentencia del tribunal mediante la cual los empleados públicos y los funcionarios cobrarán el suelo que tenían en el año 2006", ha concluido.