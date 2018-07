C-LM apuesta por la "especificidad" del sector vitivinícola y cree importante que la Comisión Europea la haga suya

Actualizado 27/01/2006 15:56:22 CET

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS)

La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, apostó hoy por la "especificidad" que posee el sector vitivinícola y consideró es importante que "la Comisión Europea la haga suya" ya que "no estamos hablando de un producto cualquiera, sino que tiene ciertas singularidades".

Gómez, que se reunió hoy con el secretario general de la Federación Española del Vino, Pau Roca y el director general, Rafael del Rey, afirmó que el sector en Castilla-La Mancha es "muy potente, con mucha proyección y profesional que necesita ayuda para seguir avanzando", y más cuando "estamos a punto de asistir a una reforma de la actual OCM del vino".

A preguntas de los medios, aseguró que la producción del sector del vino tiene un carácter social "importante", existiendo casi 600.000 hectáreas de viñedo, 167.000 agricultores que se dedican a la uva, y 600 empresas, lo que hace que "hablemos de una industria que representa el 25 por ciento de todo el PIB industrial de la región.

Para la consejera, "esa especificidad no la tiene ninguna industria agroalimentaria de la región". Asimismo, destacó que se están elaborando productos de "gran valor", y "no nos vale que se diga que el vino no es un alimento y que produce problemas de salud pública", ya que recalcó que "esto no es cierto, puesto que consumido con responsabilidad es bueno para muchas dolencias".

Según Gómez, "ese reconocimiento lo tiene que hacer la nueva estructura de la política agraria que se vaya a dirigir hacia el sector vitivinícola, ya que sino podríamos tener problemas en la promoción y comercialización".

Finalmente, la consejera informó que España tendrá la oportunidad de tener dos españoles hablando en el seminario que la Unión Europea ha organizado para el 16 de febrero.

Estos dos ponentes serán el secretario general de la Federación Española del Vino, Pau Roca, y el presidente del Comité de Gestión del Vino, Manuel Sánchez Brunete. Estas dos representantes españoles aportarán información a la UE para que "tengan una idea clara de cuales son nuestras necesidades".

DATOS PREOCUPANTES

Por otro lado, el director general de la Federación Española del vino, Rafael del Rey, advirtió que los datos existentes son "preocupantes", y que "no hay alegría en el sector". Así, dijo que el consumo de vinos de mesa en el interior de España mantiene una caída lenta con una recuperación de los vinos de calidad o denominación de origen.

En este contexto, Del Rey informó que España está perdiendo volumen de exportación, y que durante el pasado año no se han vendido las grandes cantidades de vino a granel que se vendieron en años anteriores.

Por último, concluyó diciendo que en 2005 se ha producido una caída de volúmenes de exportación, aunque en valor se ha conseguido mantener la facturación.