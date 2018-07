C-LM recalca su desacuerdo en la interpretación que hace el Gobierno central de los fondos adicionales y de convergencia

Actualizado 26/01/2011 13:40:14 CET

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concretado este miércoles que no comparte la interpretación que está haciendo el Ministerio de Economía y Hacienda a la hora de aplicar el acuerdo de financiación autonómica. Concretamente, su portavoz, Isabel Rodríguez, ha dicho que los dos fondos en los que hay un desacuerdo son los fondos adicionales y los de convergencia.

Este martes, la consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, amenazó con llevar a los tribunales la financiación autonómica y reclamar por vía judicial estos dos fondos, que cifró en unos 300 millones de euros cada uno.

Durante la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana en el Consejo de Gobierno, la portavoz ha dejado claro que al Gobierno le "gusta" el modelo de financiación autonómica que se aprobó al considerarlo "ajustado y que viene bien a Castilla-La Mancha".

Sin embargo, el Gobierno regional ha explicado que no comparte "en estos momentos" la interpretación a la hora de aplicar ese acuerdo que se está haciendo por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. "Así se lo hemos hecho saber" al Gobierno, ha dicho Rodríguez, que ha vuelto a decir que el Ejecutivo no descarta la vía de los tribunales para reivindicar "aquello que consideramos que pertenece a Castilla-La Mancha".

Respeto a estos dos fondos, Rodríguez ha señalado que dentro del marco de financiación autonómica había diferentes fondos, "algunos de los cuales o bien no se están pagando o bien el Gobierno quiere pagarlo en dos o tres años, y nosotros tenemos un criterio diferente".

Dicho esto, ha indicado que no sólo Castilla-La Mancha opina esto sino que otras comunidades autónomas han anunciado que quieren reivindicar una aplicación diferente del modelo de financiación autonómica a la que está aplicando el Ministerio.

En cuanto a los fondos adicionales, que tenían algunas premisas como crecimiento de población, la dispersión territorial o el envejecimiento de la población, "nos fueron pagando un 75, un 85 por ciento" cuando "nos correspondería el cien por cien, que el Ministerio no está dispuesto a sufragar en este momento".

El otro fondo, el de convergencia, fue propuesto en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y, posteriormente, se incorporó al modelo de financiación autonómica. Este fondo, según ha puntualizado Rodríguez, pretende una "mayor igualdad" entre comunidades autónomas para que sea "más solidario" el reparto de la financiación.

Dicho fondo también tenía unos indicadores como la renta per cápita, ha dicho la portavoz, que ha asegurado que el Gobierno no quiere pagar este fondo este año porque considera que "debería de pagarlo en dos o tres años". El Gobierno regional, por el contrario, opina que según el texto aprobado correspondería su pago en este momento.

Así las cosas, ha considerado que "no parece de justicia que se reclame a las comunidades autónomas esfuerzos que después no se hacen desde otras administraciones" y ha apuntado que "no estamos dispuestos a consentir que ahora parezca que la culpa de la crisis financiera es de las comunidades autónomas".

"No estamos dispuestos a asumir que la deuda del Estado es sólo culpa de las comunidades autónomas. Estamos haciendo todo el esfuerzo que esta en nuestras manos y creemos que este esfuerzo no puede ser sólo de las comunidades autónomas, sino que tiene que ser un esfuerzo compartido", ha concluido.