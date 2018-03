Miguel Ángel Maroto trabaja con Gerardo Olivares en el guión de una película con el actor Jean Renó

Actualizado 10/03/2018 20:07:30 CET

El artista multidisciplinar de Ciudad Real Miguel Ángel Maroto Negrete está trabajando en un guión con el director de cine y guionista Gerardo Olivares --El faro de las orcas-- que estará protagonizada por el actor francés Jean Renó, tal y como ha avanzado durante la presentación de su primera novela, 'A siete años de tí'.

"He pasado del teatro amateur a escribir diálogos para Jean Renó", ha bromeado a preguntas de Europa Presss junto a otras del público que ha llenado el patio del antiguo Convento de la Merced de Ciudad Real durante la presentación de la novela, durante la que la actriz Susana Córdoba --El ministerio del Tiempo, Traición, o el Príncipe-- ha interpretado a Ana, la protagonista de esta ingeniosa novela.

Maroto Negrete, que también ha revelado que está trabajando en su tercer musical y ha achacado su capacidad artística "a un trastorno de déficit de atención sin diagnosticar o al ansia viva" más que a ser un hombre del Renacentismo, ha destacado que su primera novela "tiene mucho de autobiográfico", aunque la protagonista sea una mujer, "porque la he hecho coincidir con un periodo vital que es el mío y, además, tengo una familia que da para mucho".

En un tono informal y distendido, el autor --que es profesor y ha demostrado sus dotes con el piano y voz interpretando el tema principal de su disco 'Fantasmas'-- ha considerado que su novela está dirigida a todos los públicos "excepto a los más sesudos" porque se trata de un texto más ágil y cargado de humor con el que cualquiera se puede identificar.

NECESIDAD DE AYUDAS PARA RETENER EL TALENTO

Durante la presentación, en la que estuvo arropado por dos personas tan importantes en su vida como sus padres además de su extensa familia, Miguel Ángel Maroto no dudó en lanzar una llamada de atención sobre la necesidad de que en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, y en España en general, se desplieguen más ayudas para la cultura.

"A nadie se les escapa, excepto a quienes ven La Primera -bromea- que la crisis trajo consigo un importante recorte de ayudas para la cultura que, realmente, son una inversión porque garantizan la conservación del talento en nuestro territorio" señala Maroto Negrete, quien reconoce que cuando terminó de escribir su novela valoró presentarla a algún certamen pero sólo encontró uno en toda la región.

Tras destacar el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, José Luis Herrera, el valor de que la novela alce la voz de una mujer, y de que la actriz Susana Córdoba revelara que todo el mundo se va a identificar con pasajes de la novela, la profesora de literatura Cristina Muela ha revelado que el principal fuerte de este texto es que tiene un estilo propio "basado en espontaneidad y en la forma en lo que ocurre todo, que acaba siendo una novela de lo cotidiano".

Asimismo, y tras invito a leerla, además de linealmente, de forma independiente cada capítulo porque en sí son una historia dentro de la gran historia, ha destacado que se trata de una novela muy crítica pero "con un humor sano que provoca la sonrisa y eso es especialmente importante en estos tiempos".

ARGUMENTO

Partiendo de la premisa de que si cada siete años tu vida no ha cambiado es que se ha convertido en algo mediocre, 'A siete años de tí' es la historia de Ana, una mujer que cuenta y revisa su vida justo casa siete años tratando de huir de la mediocridad, de forma que se presenta al lector desde el útero de su madre --el 20 de marzo de 1978-- y cuenta toda su historia aprovechando la utilización en cada capítulo de distintos géneros literarios que mantienen en alto la atención del lector.

"Quise relatar lo que ocurre en una vida cada siete años porque creo que en ese período pasan muchas cosas y te permite ir viendo la evolución de tu vida. Por ejemplo: 7 niñez, 14 adolescencia, 21 juventud, 28 la edad adulta en la que parece que si no te has casado o no tienes pareja es una vida incompleta. Además de que, como nunca llegamos a conocernos del todo, creo siempre se está a 7 años de conocernos", afirma a Europa Press el escritor ciudadrealeño.

Maroto Negrete, que ha agradecido el diseño de la portada a Antonia Cobo, así como a la editorial Serendipia su publicación, ha pedido al público que la lea y, si les gusta, la recomienden para que rompa el mayor número de fronteras posibles, para lo que se puede adquirir en las librerías ciudadrealeñas Serendipia, Litec, Kairós y La Madriguera, además de en la web www.zonaserendipia.es.