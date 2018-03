Miles de personas se manifiestan en C-LM por el Día de la Mujer reclamando "igualdad real" entre hombres y mujeres

Publicado 08/03/2018 21:14:30 CET

TOLEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

En la tarde de este jueves, 8 de Marzo, se han celebrado distintas manifestaciones a lo largo de toda la región con motivo del Día Internacional de la Mujer, a las que han acudido decenas de miles de personas. La Delegación del Gobierno ha cifrado a los manifestantes en un total de 21.000 en toda la región.

En la manifestación de Toledo han sido dos las marchas las que han confluido en la Plaza de Zocodover para llegar a la Plaza del Ayuntamiento. En la marcha se han podido leer en las pancartas de los asistentes consignas como 'Otro mundo es posible', 'Hermana, yo si te creo', 'Juntas y fuertes, feministas siempre', 'Ante la duda, tú la viuda' o 'Feminismo es tener opción'.

En la cabecera, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha asegurado que este jueves es "un día histórico" en la ciudad de Toledo, "ya que muchos toledanos y toledanas han salido a la calle para decir que hoy no es un día cualquiera" y ha instado a la concienciación de los más jóvenes por medio de la educación. Además, ha pedido al Gobierno de España que dote de financiación "suficiente" al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Una vez en la Plaza del Ayuntamiento, dos representantes de los sindicatos han agradecido a los asistentes su presencia en esta concentración, a todas las personas que luchan por la "igualdad real entre hombres y mujeres". Una de ellas, trabajadora de ayuda a domicilio, ha dicho que "todas, menos los jefes son mujeres en el sector" y que una vez que acaban su jornada laboral "todas las mujeres también somos trabajadoras en nuestro domicilio".

"SUFRIENDO DISCRIMINACIÓN"

"Todas las personas que nos hemos movilizado hoy sabemos que las mujeres seguimos sufriendo discriminación, violencia, acoso en el trabajo, en el hogar y en la sociedad", ha aseverado.

Otra de las participantes ha dicho que "hay que rechazar la brecha salarial, la violencia machista, la discriminación que sufren las mujeres a la hora de acceder al mercado del trabajo". "Exigimos la igualdad real, ya que la mayoría de los hombres están en trabajos remunerados y las mujeres en no remunerados", ha exclamado.

Posteriormente se ha leído el manifiesto en el que se ha exigido "plena igualdad de derechos y condiciones de vida y la total aceptación de la diversidad", al tiempo que han gritado "nos queremos libres, nos queremos vivas,

feministas, combativas y rebeldes".

En este sentido, han denunciado "los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las mujeres: el sistema de salud, los servicios sociales y la educación", además de "la corrupción como un factor agravante de la crisis" y que el deporte femenino "no sea valorado, no se le promocione, ni divulgue".

Las manifestantes han apoyado "el trabajo de muchas compañeras que ponen en riesgo su vida por defender el territorio y sus cultivos. Exigimos que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política". Al tiempo que han exigido el derecho a "una educación pública, laica y feminista, libre de valores heteropatriarcales", así como la reivindicación del "derecho a una formación afectivo-sexual que enseñe en la diversidad".

LA LLUVIA NO ES OBSTÁCULO EN ALBACETE

En Albacete, las y los manifestantes, mayoritariamente mujeres, han recorrido el tramo entre la Plaza de Gabriel Lodares y la Plaza del Altozano, a pesar de la lluvia que ha hecho acto de presencia.

Muchas de las manifestantes iban ataviadas de color negro y con lazos y camisetas de color morado y buena parte de las participantes en la marcha, encabezada con una gran pancarta en la que se leía '8 de marzo #hacialahuelgafeminista', portaban carteles con lemas reivindicativos, como 'No queremos más, queremos igualdad', 'Juntas, fuertes, feministas siempre' o 'Nos han quitado tanto, que nos han quitado hasta el miedo'.

Entre los participantes de la marcha en Albacete se han podido ver a dirigentes y representantes de partidos políticos, como el secretario general de la Agrupación Local del PSOE, Emilio Sáez, o la portavoz de Ganemos en la Diputación Provincial, Victoria Delicado, entre otros.

Por su parte, los participantes han secundado la manifestación convocada por el colectivo feminista Comando Violeta, que ha partido a las 18.15 horas de la Avenida República Argentina, con final en el cruce de la calle Carretería con Sánchez Vera, donde se ha leído un manifiesto.

A lo largo del recorrido, encabezado por una pancarta con el lema 'Huelga feminista, si nosotras paramos, se para el mundo' y en el que se ha reservado un espacio rodeado con un lazo morado en memoria de las mujeres asesinadas por la violencia de género, han podido leerse carteles con mensajes como 'Mujer, no me gusta cuando callas', 'El feminismo es una revolución, no un lema de marketing' o 'Las mujeres estamos en guerra'.

También se han gritado consignas como 'Mujer que se organiza, no plancha tus camisas', 'Aquí estamos, nosotras no matamos', 'Mujeres a la calle, asesinos a prisión', 'Machista muerto, abono pa' mi huerto' o 'Mujer, si no luchas, nadie te escucha'.

La convocatoria, a la que se han sumado representantes de CCOO, UGT o la Plataforma anti ATC, ha transcurrido en medio de un ambiente festivo y a ritmo de una batukada empoderada que ha tocado temas como 'La chica PP'.

"ESTO NO ES UNA FIESTA"

De otro lado, en Ciudad Real, las personas participantes han recorrido el tramo entre la Plaza de la Constitución y la Plaza de Cervantes, frente a la Subdelegación del Gobierno.

Las manifestantes han portado pancartas en las que se podía leer 'Esta es la lucha de las mujeres', 'Hola, ¿hay alguien? Nos están asesinando', al tiempo que han invitado a la gente de los comercios a que se uniera a la manifestación, aunque han querido dejar claro que "esto no es una fiesta".

En la marcha ha destacado la presencia de mujeres jóvenes, que han asegurado que esta era la "continuación de la lucha de sus ancestras", además de ser una lucha "por las que vienen". Los sindicatos también se han unido a la manifestación, así como dirigentes políticos a título personal que no han encabezado la marcha.

Por su parte, en Guadalajara, el recorrido ha partido del Palacio del Infantado y ha llegado hasta el Paseo Doctor Fernández Iparraguirre, donde se encuentra la Subdelegación del Gobierno. Durante el recorrido las manifestantes han coreado eslóganes como 'No son muertes, son asesinatos', 'Machista, estás en nuestra lista', 'Vosotros, machistas, sois los terroristas' o 'El machismo mata más que ETA'.

La marcha, por las calles de la capital, que ha contado con cerca de -- manifestantes, ha transcurrido con normalidad y tranquilidad y ha destacado la presencia de gente joven. A la marcha se han sumado representantes de los sindicatos o el alcalde de Pioz, Ricardo García.