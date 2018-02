Molina asegura que la Ley de Participación Ciudadana ha recibido ya 30 propuestas

Actualizado 10/02/2018 18:44:51 CET

ALBACETE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha asegurado que, en apenas veinte días, casi doscientas personas ya se han inscrito en la plataforma 'Participa Castilla-La Mancha' y han dejado sus propuestas, alrededor de treinta. "Eso significa que la participación en Castilla-La Mancha sí que tiene sentido, y se cree oportuna para la gente", ha dicho.

El vicepresidente segundo ha participado junto al director general de Participación Ciudadana, José Luis García Gascón, en el primero de los dos encuentros regionales ciudadanos de la Ley de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha celebrado este sábado en Albacete. El próximo encuentro ciudadano se celebrará en Toledo el sábado 17 de febrero de 2018.

Este encuentro, ha informado en nota de prensa el Ejecutivo autonómico, es una de las vías desarrolladas desde la Dirección General para el desarrollo ciudadano de la Ley de Participación de Castilla-La Mancha.

"Nosotros dijimos que queríamos venir a hacer política con la gente, por la gente y para la gente, y creo que la participación, aparte de ser un derecho constitucionalmente reconocido, y un derecho que nuestro Estatuto de Autonomía también recoge claramente, es una necesidad esencial para el ensanchamiento y el ejercicio mismo de la democracia", ha señalado.

"Está nueva ley supondrá un nuevo pacto entre la ciudadanía de Castilla-La Mancha y la instituciones, basado justamente en un derecho, el de la participación, que va a ensanchar los límites de esta democracia, que va a permitir a la gente ser un actor activo, un agente, en las decisiones esenciales para nuestra región, tanto en el presente como en el futuro", ha agregado.

Lo principal de esta jornada, tal y como ha señalado el director general de Participación Ciudadana, "es que los vecinos y las vecinas sean los protagonistas y que juntos hacer mejor las cosas y encontrar mejores soluciones. En este caso, una ley mejor".

José Luis García Gascón ha indicado que encuentros como este ayudan a desarrollar el objetivo prioritario: desarrollar el derecho universal a la participación: "Estos encuentros y el lanzamiento de la plataforma 'Participa Castilla-La Mancha' con la que cualquiera puede participar, opinar y decidir desde cualquier sitio de Castilla-La Mancha, nos están ayudando y son dos pasos importantes en este sentido", ha insistido.

De la treintena de propuestas presentadas a través de la plataforma 'Participa Castilla-La Mancha', el director general ha destacado la voluntad ciudadana de que la participación tenga un impacto real en las políticas públicas: "Muchos y muchas de las personas que han participado han mostrado su clara convicción y decisión de que haya una vinculación, de que la participación sea vinculante".

Asimismo, José Luis García Gascón ha destacado el énfasis de los ciudadanos en que existan unas "garantías muy claras" en el texto definitivo, que "la ley no se quede en un texto que no se use"; sino que tenga un impacto real.

EL ESFUERZO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

De su lado, la portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Albacete, Llanos Navarro, ha puesto en valor el "esfuerzo y trabajo" que se realiza desde el Ayuntamiento de Albacete en el área de participación ciudadana, así como la implicación de la sociedad albaceteña a través de los movimientos asociativos para defender sus intereses.

Llanos Navarro ha explicado que para que la participación sea eficaz, ágil y real, el equipo de Gobierno tiene constituidos 8 consejos municipales, de los cuales forman parte las distintas asociaciones que tienen similares objetivos, son presididos por la concejala del área, tiene sus propios reglamentos de funcionamiento y una funcionaria hace las labores de secretaria del mismo.

También, según ha informado en nota de prensa el Consistorio, ha señalado que desde el Consistorio se tiene en marcha una escuela de participación ciudadana, para dar formación a todas las asociaciones en temas prácticos, impartidos por profesionales que ayuden a una mejor gestión y funcionamiento de la misma.