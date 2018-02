Molina se reunirá con Guijarro para "discutir" sobre la Ley de Garantías Ciudadanas

Actualizado 19/02/2018 15:57:06 CET

Dice que existen cuestiones en las que PSOE y Podemos están "de acuerdo", algunas en las que "siguen negociando" y otras en las que va a ser "muy difícil" que alcancen un consenso

CUENCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha anunciado este lunes en Cuenca que, "en las próximas semanas", mantendrá un encuentro con el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, para "discutir" en relación al Plan Integral de Garantías Ciudadanas, que va "avanzando muchísimo" y antes de fin de año "se habrá convertido en una ley puntera en este país si no ponemos palos en las ruedas".

En declaraciones a los medios de comunicación posteriores a su participación en un encuentro con estudiantes de radio de segundo curso de Periodismo de la UCLM, Molina ha confirmado cómo, dentro de las "limitaciones políticas y económicas que tiene esta región, que las tiene" esta ley de garantías "va a ser avanzada, va a generar expectación" al tiempo que será "muy exigente y realista" puesto que, de lo contrario, generaría "mucha frustración".

"Va a ir mucho más allá de lo que tenemos ahora en pobreza energética, alternativa habitacional y renta garantizada", ha adelantado, calificando a esta última como la "medida estrella" de este plan, que persigue "que en ningún hogar de Castilla-La Mancha la gente viva en el umbral de la pobreza" y del que cabe esperar una "mejor cobertura y una mejor garantía de las condiciones de vida para la gente de la región".

BALANCE GOBIERNO

En otro orden de cosas, Molina ha realizado un balance "en principio, positivo" de la entrada de su formación en el Ejecutivo de Emiliano García-Page, al que, a su juicio, "ha dado más estabilidad, tranquilidad y garantías a la hora de hacer políticas para la gente".

"El efecto Podemos se está notando en muchas cuestiones de la política regional", ha advertido, para, a continuación, subrayar que su partido "le ha metido una marcha más rápida al Gobierno" y que existen cuestiones en las que PSOE y Podemos están "de acuerdo", algunas en torno a las cuales deben "seguir negociando" y otras en las que va a ser "muy difícil" que alcancen un consenso.

Tras asegurar que Podemos no intenta imponer sus criterios, pero sí cumplir el acuerdo de investidura y, si es posible, "ir más allá de ese acuerdo en todo lo que son políticas sociales y públicas", el secretario regional de la formación morada ha dicho que el guión "no ha cambiado" y mantiene como prioridades "aquellas iniciativas que redunden en beneficio de la gente particular y del desarrollo de la región".

ENCUESTAS

Los alumnos también han querido conocer su valoración acerca de los sondeos de intención de voto, sobre los que se muestra "un poco escéptico", dado que las encuestas "de verdad son el día que la gente vota".

"Nosotros estamos concentrados en la política real de todos los días y en gobernar y hacer que lleguen mejores políticas a Castilla-La Mancha y creo que lo estamos consiguiendo", ha asumido, al tiempo que ha recordado que, en las próximas elecciones, los castellano-manchegos "decidirán sobre lo que se hace, no sobre lo que se dice".

A lo largo del encuentro, que se ha prolongado durante hora y media, los estudiantes también han querido conocer su posición en relación a los desahucios, la sanidad, la memoria histórica, las macrogranjas, el terrorismo yihadista o el auge del fascismo en Europa así como en lo que se refiere a la relación entre prensa y política y le han trasladado su preocupación sobre si la preparación que adquirirán en la Universidad les resultará de utilidad en su salida al mercado laboral.