La ocupación hotelera en Ciudad Real durante la celebración de FENAVIN 2009 es "prácticamente del 100 por cien"

Actualizado 10/12/2008 17:19:02 CET

CIUDAD REAL, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Profesional de Agencias de Viajes de Ciudad Real, Antonio Pérez Moragas, señaló hoy que la ocupación hotelera en Ciudad Real para los primeros días de mayo, con motivo de celebración de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) 2009, que tendrá lugar entre los días 5 y 7 de mayo, es "prácticamente del 100 por cien".

Así lo aseguró Moragas durante la firma de un convenio de colaboración con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara. Así, De Lara aseguró que se trata de "una cifra espectacular que da una idea del tirón que tiene la Feria entre los bodegueros y profesionales del sector", según informó la Diputación de Ciudad Real en nota de prensa.

Moragas apuntó que este convenio, que es el primero entre ambas instituciones, "es una muestra del espíritu de colaboración de la Diputación con todos los colectivos y especialmente con aquellos que nos ayudan a impulsar el sector agroalimentario provincial, a través de ferias como FENAVIN o España Original", agregó.

Según los datos de los que dispone Moragas "es prácticamente imposible" alojarse en la capital durante estos días, aunque sí que quedan habitaciones en localidades cercanas como Puertollano o Almagro. "Esta Feria crea tal expectación que las reservas se hacen justo al terminar una edición de cara a la siguiente", añadió.

Asimismo, explicó que estas reservas no son sólo de compradores y bodegueros, sino también de todas aquellas personas que participan en el montaje y desmontaje de la Feria, así como en la dotación de servicios para su desarrollo. Moragas añadió que el sector está trabajando "con mucha seriedad", ya que FENAVIN ha influido "muy positivamente" en el sector hostelero provincial y en el de las agencias de viajes.

AEROPUERTO

En otro orden de cosas, y ante la cercanía de la apertura del Aeropuerto Central Ciudad Real, De Lara señaló que esta infraestructura "suma, sin duda, un valor añadido para FENAVIN, ya que todos aquellos compradores que no han venido estos años porque no tenían un transporte directo desde sus países, verán en esta posibilidad abierta por el aeropuerto un acicate para no perdérsela", afirmó.

De Lara detalló que las agencias de viajes ofrecerán un servicio integral desde FENAVIN en virtud del convenio firmado, y que la Asociación Profesional de Agencias de Viajes colaborará en la promoción y divulgación de la Feria Nacional del Vino a través de los puntos de venta de sus empresas afiliadas y ofrecerá un servicio integral a los expositores y visitantes de la feria.

Asimismo, dijo que la Asociación Profesional de Agencias de Viajes de Ciudad Real tendrá dentro de la feria un espacio de 12 metros cuadrados destinado a la promoción de servicios turísticos, desde el que las agencias asociadas podrán prestar distintos servicios a los asociados.

Finalmente, indicó que la Asociación Profesional de Agencias de Viajes de Ciudad Real, en colaboración con la organización de la Feria, se compromete también, según el articulado del convenio, a realizar todas las gestiones necesarias para incrementar el número de trenes AVE en las fechas de celebración de FENAVIN.