La ONCE dedicará su cupón del 24 de abril al 90 aniversario del Club Deportivo Toledo

Actualizado 17/04/2018 14:32:26 CET

TOLEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Carlos Javier Hernández, junto al presidente del Club Deportivo Toledo, Fernando Collado, han presentado este martes el cupón que conmemorará el 90 aniversario del equipo de fútbol de la capital regional y que saldrá a la venta el 24 de abril en toda España.

En concreto, el delegado territorial de la ONCE ha señalado en rueda de prensa que serán cinco millones de cupones los que contendrán la imagen del Club Deportivo Toledo y la frase 'Pasión, orgullo y coraje' y que venderán los 19.000 vendedores y los 8.000 canales que expenden el productos de la ONCE.

Hernández ha detallado que todas las series del cupón correspondientes al número del año de nacimiento del club deportivo, 1928, estarán a la venta en los puntos de venta que hay disponibles en Toledo --Ronda Buenavista, calle Alberche, Plaza de Zocodover, Avenida de la Reconquista-- a cambio de 1,50 euros.

Además, ha entregado el cupón enmarcado al presidente de la entidad deportiva, señalando que este tipo de cupón es la segunda vez que se realiza para homenajear a un equipo de fútbol de la región, tras hacerse con el Albacete Balompié.

Por su parte, el presidente del CD Toledo ha agradecido a la ONCE que haya colaborado en el 90 aniversario de club con un cupón que "va venderse por toda España y que no sólo va representar a un club deportivo, si no que va llevar el nombre de Toledo por todo el territorio español".

Tras entregarle al territorial de la ONCE la camiseta del aniversario del club,

Collado ha señalado que para la entidad que preside es "un orgullo" tener a la ONCE a su lado y un "motivo de satisfacción" que cualquier persona de cualquier sitio pueda ver en el cupón el escudo del Toledo, el estadio y el 'skyline' de la ciudad.