Page recrimina a Podemos su abstención al techo se gasto: "No me cabe en la cabeza"

Publicado 27/07/2018 11:04:23 CET

TOLEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recriminado a Podemos su idea de abstenerse en la votación de la senda de déficit y el techo de gasto, pues a su juicio, no le cabe en la cabeza y es "para hacérselo mirar".

Así lo ha expresado el presidente autonómico en un acto en Toledo después de que el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea haya decidido que se va a abstener en la votación de la senda de déficit y el techo de gasto que tendrá lugar este viernes en el Pleno del Congreso, según han avanzado a Europa Press fuentes del grupo confederal y ha confirmado después la portavoz adjunta, Ione Belarra.

No entiende García-Page este movimiento de la formación morada, que no lo haría nadie "en su sano juicio" y ha reprochado a este grupo parlamentario que esté pensando si "es galgo o podenco".

"Me resultaría frustrante. Hoy este país puede cometer el gran atropello para su propia autoestima colectiva", ha aseverado García-Page, mostrándose en desacuerdo con que la formación morada contribuya a que España no "pueda aflojarse uno o dos agujeros del cinturón a instancias europeas" o que no se le pueda proporcionar "más oxígeno" a los "más necesitados".

Concretamente, el presidente castellano-manchego ha asegurado que con esta abstención se podría echar por tierra el Plan de Garantías de Rentas impulsado en la región.