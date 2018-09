Piden casi 4 años de cárcel a un acusado por maltratar y amenazar de forma continuada a su pareja

Actualizado 07/09/2018 14:37:25 CET

ALBACETE, 7 Sep.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete tiene previsto juzgar este lunes 10 de septiembre a un acusado de un delito de maltrato en el ámbito familiar, otro de amenazas y una falta de vejaciones hacia su pareja, por los que el Fiscal le pide 3,9 años de cárcel.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se relata que el acusado mantuvo con la víctima una relación sentimental de siete meses, durante los que convivió con ella en una casa en Albacete.

Durante los últimos cuatro meses, el acusado la trataba con desprecio, creando un clima continuado de violencia, y mantenía un comportamiento despreciativo hacia ella, construyendo un clima de sumisión y anulación de la misma.

Se dirigía a ella con expresiones como "loca, zorra, estás para que te encierren, no sirves para nada", a la vez que le decía "te voy a matar, si me dejas te mato". Además, era habitual que le propinara bofetadas, patadas y empujones.

Además, en varias ocasiones el acusado le exhibió un cuchillo y le dijo: "y si te pones tonta te lo clavo, y si no le corto el cuello a tu perro" y "que si yo me voy de aquí tu perro se va por delante", llegando en alguna ocasión a golpear al can.

Dentro del citado clima de tensión permanente y de temor de la víctima, el día 10 de mayo de 2014, el acusado llegó al domicilio y, al encontrar a la mujer comiendo con una amiga, se mostró muy agresivo y le dijo "eres una guarra, así como tus amigas, como te vea con un tío te mato a ti y él sale por la ventana".

Acto seguido cogió el acusado un gancho de caña de pescar y, exhibiéndolo le manifestó: "te voy a matar, te lo voy a hincar en un ojo", al tiempo que empezó a pegar patadas próximo a ella, sin llegar a golpearla. En virtud de un auto del 15 de mayo de 2014 se adoptó medida cautelar de alejamiento.