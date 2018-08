Pilar Zamora entrega a Lanza y a Aurelio Borja sus títulos como Ciudadano Ejemplar 2018

Publicado 14/08/2018 20:43:07 CET

CIUDAD REAL, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha dado este martes el pistoletazo de salida a la Feria y Fiestas con un emotivo acto en el que se ha distinguido a Lanza y a Aurelio Borja como Ciudadano Ejemplar 2018 por considerar que, uno como entidad y otro a título individual, constituyen pilares importantes de la sociedad ciudadrealeña ya que siempre han mostrado su compromiso con ella.

"El Reglamento de Distinciones del Ayuntamiento es complejo, pero para mí es fácil definir quiénes son Ciudadanos Ejemplares: Son personas e instituciones que dedican su tiempo a las personas, que llevan a gala el nombre de Ciudad Real, que cuentan nuestra historia, son trabajadores ejemplares y, en definitiva, son buenas personas e instituciones", ha indicado la alcaldesa.

Zamora ha destacado sobre Lanza --primer medio de comunicación que recibe un reconocimiento de estas características en la ciudad-- que es una institución que ha sabido mantener la lealtad y la fidelidad de sus lectores ya que, aunque nació en 1943 en un contexto muy diferente al actual, ha sabido evolucionar a la par que la sociedad.

Asimismo, y tras nombrar a todos y cada uno de sus trabajadores, ha agradecido que cada día de cabida a la cultura, política municipal, igualdad, acción social, deporte y, en definitiva, a todo lo que atañe a la ciudad y a sus vecinos.

Por otra parte, la primera edil ha dicho de Aurelio Borja que "es un hombre bueno, un vecino de toda la vida. Es peleón por lo justo, siempre desde el diálogo por lo que apadrina la bandera del cubismo. Es un hombre trabajador que lo aprendió de su madre y lo enseñó muy bien", además de que ha dejado huella en la hostelería de Ciudad Real y en el asociacionismo desde 1978, además de en el mundo deportivo de la capital y de la tauromaquia.

UNA HISTORIA CON MUCHOS PROTAGONISTAS

En nombre de Lanza ha recogido la distinción, de manos de la alcaldesa, la directora de este medio de comunicación, Laura Espinar, quién ha puesto en valor el sentimiento de orgullo, emoción y honor que ha supuesto para todos los trabajadores y en cuyo nombre ha dado las gracias en reiteradas ocasiones a la ciudadanía en general por este nombramiento.

Un nombramiento que, en el caso de Lanza, además de estar propuesto por la UCLM, viene avalado por colectivos que representan a toda la sociedad ciudadrealeña, desde el ámbito religioso --como el Obispado, la Asociación de Cofradías de Semana Santa o la Hermandad de la Virgen del Prado en cuyo honor de celebran estás fiestas-- hasta colectivos feministas, asociaciones de mujeres o LGTBI+, pasando por empresarios, sindicatos, ONGs, colegios profesionales y entidades culturales, deportivas, además de por centenares de ciudadanos con su firma particular.

Laura Espinar ha pronunciado un discurso en el que han ocupado una parte importante todo el equipo de profesionales que hacen posible que la información de Ciudad Real se dé casi al minuto, recordando a todos los que han formado parte de la historia del decano de Castilla-La Mancha que cumple este año 75 años; y pensado para el futuro a través del refuerzo del compromiso con Ciudad Real y sus vecinos.

"Durante décadas se fue perfilando la trayectoria de una cabecera que nació en Ciudad Real en un momento concreto para ocupar un espacio informativo propio y que el devenir de los años --con sus luces y sus sombras-- ha hecho que llegue hasta hoy como uno de los medios de comunicación de referencia en Castilla-La Mancha", ha recordado la directora de Lanza, quién ha agregado que el trabajo de todos ha dibujado durante décadas el perfil de esta empresa periodística con una trayectoria y profesionalidad que la UCLM ha considerado relevantes como para impulsarlas con la concesión de este galardón.

Tras agradecer también la unanimidad de todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Ciudad Real, que "es uno de los mejores reconocimientos que la ciudad puede hacer a un medio de comunicación", Laura Espinar ha concluido agradeciendo "la valentía de los promotores de esta iniciativa. Y también la de quienes la han apoyado sin ningún tipo de complejos. Nosotros entendemos que la concesión de este premio es una manera, también, de poner en valor el periodismo provincial".

MEDIO PIONERO Y COMPROMETIDO

Ha defendido la propuesta de la UCLM de que Lanza sea distinguido como Ciudadano Ejemplar el secretario general de la Universidad Regional, Crescencio Bravo, quién ha recordado las palabras del rector, Miguel Ángel Collado, en su propuesta.

Ha subrayado, en este sentido, méritos como que, desde hace 75 años, este medio de comunicación ha mostrado su compromiso con todos los colectivos de la ciudad, desde la educación a la política, pasando por la economía, la cultura, el deporte o los temas sociales.

"Este medio de comunicación no ha dudado en implicarse con las buenas causas que así se lo han solicitado o por iniciativa propia, colaborando de forma altruista con muchas ONG como Cruz Roja, CREAN, Unicef, Manos Unidas", ha relatado bravo, quién ha recordado que la UCLM reconoce no sólo el pasado de este medio de comunicación sino que haya sido un "ejemplo de adaptación" también a los nuevos tiempos y referente en la lucha por la igualdad y contra una lacra social como la violencia de género, "en la que todos sus trabajadores están implicados como no han dudado en visibilizar en más de una ocasión".

Asimismo, no ha desaprovechado la ocasión Bravo, tras hacer referencia a la "innegable vocación de servicio público" de Lanza, de recordar el apoyo que este medio de comunicación ha brindado siempre a la Universidad de Castilla-La Mancha, tanto desde que empezó a gestarse como de su nacimiento, ampliamente reflejado en las páginas del entonces diario, así como sus importantes logros presentes.

UN VECINO EJEMPLAR

En este acto también se ha distinguido como Ciudadano Ejemplar, a propuesta de la asociación de vecinos Carlos Eraña, a quien fue su presidente durante años, Aurelio Borja, quién ha destacado el honor que supone el galardón para una persona de orígenes humilde como es él y cuyos valores aprendió de su madre "que hoy estaría muy orgullosa".

Emocionado hasta el punto de que ha tenido que interrumpir el discurso en más de una ocasión, ha agradecido especialmente el apoyo de su familia ya que "sin el tiempo que han comprendido que les robaba para otra cosa, este reconocimiento no habría sido posible" tras lo que ha concluido su intervención con un "¡Viva la Virgen del Prado!" Al que ha seguido una gran ovación.

Al acto han asistido el vicepresidente de la Diputación, David Triguero; los portavoces de todos los grupos municipales; el Pandorgo y la Dulcinea y Damas 2018; y el director provincial de Hacienda de la Junta, Francisco Pérez, entre otras autoridades y representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.