El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprueba la subida de tarifas del autobús urbano sólo con los votos del PP

Actualizado 31/03/2008 21:53:42 CET

GUADALAJARA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó esta mañana con los votos favorables sólo del PP, la revisión de las tarifas de transporte urbano para 2008 que situarán el billete ordinario al precio de un euro, el mismo que en Madrid, y el más caro de la región.

Esta revisión de tarifas contempla el descuento del 25% para estudiantes y familias numerosas mientras que para el resto de usuarios verán incrementado el precio en un 17%, algo que ha criticado la oposición, a los que tanto PSOE como IU se han opuesto.

Con las nuevas tarifas, el abono ordinario de 10 viajes tendrá un precio de cinco euros, el mensual de 22, el abono de estudiante menor de 25 años será de 2,10 euros, mientras que para los menores de 25 años será de 2,90 euros y el abono de familia numerosa tendrá un precio de 2,10 euros. Los discapacitados y pensionistas dispondrán del servicio de forma gratuita.

El concejal socialista Daniel Jiménez califico esta media de "tarifazo abusivo". "En conjunto los ciudadanos tendrán que pagar 432.000 euros más, lo que suponen 55 millones de pesetas mientras los otros 17 pagará el Ayuntamiento vía subvención directa", afirmó Jiménez.

En este sentido, los socialistas aseguran que la subida afecta al 40% de los usuarios del autobús urbano y que lo único que conseguirá será reducir el número de viajeros, incrementar la subvención de la empresa concesionaria, aumentar el uso del vehículo privado con el consecuente empeoramiento del tráfico y la mayor contaminación. "Además, esta subida perjudica a las capas sociales con menos posibilidades económicas y a aquellos con problemas de movilidad", agregó en pleno Jiménez.

Por su parte, el edil de IU José Luis Maximiliano también se refirió a este asunto en otra comparecencia ante los medios donde afirmó que la gratuidad del servicio para unos colectivos y no para otros no es justa porque no tienen en cuenta la situación socioeconómica de cada individuo.