Podemos investiga la denuncia a Llorente y rechaza que se vincule con intereses políticos

Actualizado 19/04/2018 14:26:02 CET

TOLEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Podemos en Castilla-La Mancha, María Díaz, ha avanzado que la formación regional, en coordinación con la Secretaría de Igualdad y Feminismos estatal, está investigando la denuncia de trato machista y discriminatorio presentada contra el diputado David Llorente, ha rechazado que esta situación tenga alguna vinculación con intereses políticos y ha pedido respeto para las partes implicadas.

En declaraciones a los medios este jueves en las Cortes, Díaz se ha referido así al escrito de miembros del equipo técnico de Podemos que denunciaba trato machista por parte de Llorente, para detallar que el mismo se trasladó a todos los consejeros del Consejo Ciudadano Regional y al propio diputado --invitado a esa reunión-- el pasado domingo, iniciándose el lunes las gestiones para "esclarecer los hechos denunciados en esa carta por parte de los trabajadores" de la formación.

Díaz, que no ha querido desvelar qué personas han presentado la denuncia por respeto a su privacidad ni ha desvelado si los hechos denunciados llevarían más o menos tiempo ocurriendo, ha confiado en que esta situación "grave" se esclarezca "lo más rápidamente posible", insistiendo en la necesidad de ser "muy escrupulosos y muy respetuosos".

"En Podemos Castilla-La Mancha y en Podemos en general no hay lugar ni para comportamientos machistas ni para las presiones laborales", ha remarcado la responsable de Podemos, que ha manifestado que "cuando las trabajadoras denuncian una situación no se puede poner en duda la veracidad de estos hechos y a las mujeres no se las puede tratar como menores de edad porque tienen criterio y lo expresan".

A su juicio, antes de adoptar ninguna medida, hay que dejar tiempo "para se trabaje e investigue si lo que se denuncia en esa carta esa real o no", exigiendo respeto tanto para las denunciantes como para el propio Llorente, al que ha criticado, no obstante, que recurriera a los medios "para airear cuestiones de calado interno".

"Esto no es una buena imagen ni para Podemos ni para Castilla-La Mancha ante la ciudadanía de la región y creo que no es la mejor manera de resolver esta situación", ha declarado, rechazando asimismo que David Llorente --que niega los hechos-- haya anunciado su intención de querellarse contra los denunciantes, pues "la vía no es esa y no es el mejor camino para que se resuelva".

CUESTIÓN INTERNA

Esta es una "cuestión interna que debe resolverse de manera interna", ha continuado la secretaria regional de Organización, que ha remarcado que, tras hablar con todas las partes, los órganos competentes tomarán las decisiones que correspondan. En este sentido, ha explicado que la Secretaría estatal de Igualdad y Feminismos está informada de cada uno de los pasos que se están dando y los ha respaldado.

P reguntada por las consecuencias que podría haber para el diputado si se demuestra la denuncia, Díaz ha señalado que Podemos tiene su propio Código Ético, donde se refleja el comportamiento no solo de los cargos públicos sino de cualquier inscrito, por lo que ha pedido "no dar lugar a especulaciones" ni alimentar "polémicas" porque si hay que tomar alguna medida "será todo lo contundente que tengan que ser, como hemos demostrado en otras ocasiones".

Finalmente, ha asegurado que "cualquier insinuación" que vincule la carta de denuncia con intereses políticos o cualquier otro tipo de intereses "está fuera de lugar totalmente", es "una grave irresponsabilidad y no tiene lugar", negando así tanto las manifestaciones veladas del propio Llorente al respecto como el hecho

--por el que se le ha preguntado-- de que tanto él como Fernando Barredo, que fueron dos los candidatos alternativos al actual secretario regional, José García Molina, se hayan visto involucrados en hechos polémicos.