Polo dice dimitir de NNGG de Guadalajara por la "torpeza" de la dirección provincial en gestionar el caso de Yebra

Actualizado 27/01/2010 18:43:00 CET

GUADALAJARA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial de Nuevas Generaciones (NNGG) de Guadalajara, Carlos Polo, hizo hoy público un comunicado explicando por qué ha presentado su dimisión al citado cargo en el último Comité Ejecutivo del Partido Popular celebrado en la capital alcarreña, donde expone, entre otros motivos, la "torpeza" de la dirección provincial en la gestión de la candidatura de Yebra para albergar el almacén nuclear.

Según explica, el pasado lunes 25 de enero, en el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Guadalajara, anunció su dimisión de la Secretaría de Nuevas Generaciones, por su "disconformidad en la forma en que la Dirección provincial del PP ha gestionado el tema del ATC de Yebra". "Yo me siento de Yebra porque de ahí son mis raíces. Y no quiero que pongan un cementerio nuclear en mi pueblo ni cerca de él", agrega.

Dada la "hipotética" cercanía que le confería su cargo en NNGG, Polo detalla que desde hace ocho meses intentó concertar una reunión con el presidente provincial del PP, Antonio Román, para "ponerle sobre aviso de la creciente tensión que se estaba formando en el pueblo ante la ambigüedad del alcalde de Yebra sobre si se postularía o no a albergar el ATC".

"Era un secreto a voces. Todos sabíamos cuáles eran sus intenciones desde el principio, el partido incluido. Así como que tanto el alcalde como algún familiar de éste y de otro concejal cobran sueldos de una subcontrata de la Central de Zorita y que a partir del día 1 pasarán a cobrar de una subcontrata de Enresa, la empresa encargada de la instalación del cementerio nuclear", detalla.

Polo señala que todos estos hechos "estaban en conocimiento de la dirección provincial", y no sólo "no actuaron con la contundencia que creo ha caracterizado siempre al Partido Popular, sino que lo obviaron tratando de ocultarlo; sólo actuando con posterioridad a que María Dolores de Cospedal se posicionase en contra de albergar el almacén en Yebra".

"Considero que esta torpeza de la Dirección provincial ha perjudicado gravemente la imagen de una presidenta en la que siempre he creído, a la que respeto y apoyo", argumenta, indicando que "en conciencia" no puede trabajar "para unas personas que han perdido mi respeto y en las que he dejado de creer".

Afirma que esta tarde ha puesto en manos de la presidenta provincial su carta de dimisión exponiendo sus motivos, y recalca que su relación con NNGG, tanto a nivel provincial como regional, "ha sido y sigue siendo excelente" y que desde la Dirección regional le han mostrado su apoyo comunicándole que podía continuar con su cargo. Concluye apuntando que no ha afirmado en ningún medio de comunicación que vaya a continuar o a dimitir de sus funciones regionales, ya que esa decisión "aún no la he tomado".