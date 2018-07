PP insiste en que PSOE y Podemos limitan su actividad en las Cortes

Publicado 25/06/2018 13:05:15 CET

TOLEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha insistido en que el PSOE y Podemos "se han empeñado en limitar" las posibilidades de los 'populares' de introducir puntos en el orden del día de los plenos de las Cortes regionales, asegurando que esto se debe a que ambos partidos quieren "evitar que se vean los tremendos engaños que ha sufrido esta sociedad" por parte del Gobierno regional.

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes castellano-manchegas, Francisco Cañizares, ha señalado en rueda de prensa que su grupo propuso para el pleno de este jueves, 28 de junio, un total de cuatro debates generales y seis Proposiciones No de Ley, criticando que desde PSOE y Podemos dicen que "no puede haber tantos puntos" en la sesión plenaria.

Cañizares ha afirmado que el PP "no se va a plegar" ante este acuerdo entre los socialistas y la formación morada para que el Grupo Popular pueda presentar como máximo tres iniciativas en el orden del día, el PSOE dos y Podemos una y ha recordado que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) por este asunto.

En este sentido, ha apuntado que están presentando "una batería de recursos" para que esta situación "se corrija" pero ha admitido que desde el PP no tienen "ningún tipo de esperanza" en que prosperen.

"Tenemos la absoluta seguridad de que vamos a ganar, el único problema es que juegan con los tiempos, saben que en los meses que quedan no van a poder verse los recursos que planteemos al TC y nos vamos a quedar sin controlar al Gobierno de García-Page durante meses", ha explicado.

ORDEN DE LOS PUNTOS

Por otra parte, el diputado 'popular' se ha quejado de los cambios de criterio en la ordenación de los puntos en los plenos, señalando que "hasta la fecha, los asuntos más importantes eran los debates generales, después de las tramitaciones legislativas", mientras que ahora estos debates son "el último asunto en importancia".

El portavoz del Grupo Popular ha afirmado que estos cambios se deben a la intención de PSOE y Podemos de que "no se debatan asuntos de importancia en las Cortes". "No quieren hablar de temas importantes porque los datos que se van viendo no son positivos", ha concluido.