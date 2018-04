PP C-LM cree que el acuerdo sobre nuevas titulaciones de la UCLM es "un apaño"

Actualizado 13/04/2018 12:54:41 CET

El PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que el acuerdo entre la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Gobierno regional para poner en marcha cinco nuevas titulaciones en el próximo curso 2018/2019 es "un nuevo apaño" y ha considerado que "no hay justificación" para que la implantación del grado de Informática en Talavera de la Reina (Toledo) y de Turismo en Cuenca no se hayan incluido entre ellas.

La portavoz del PP regional, Carmen Riolobos, ha manifestado este viernes en rueda de prensa que "no se puede permitir" que estas dos titulaciones "sigan sin implantarse", recordando que el Consejo de Gobierno aprobó su puesta en marcha en abril del año 2008.

Riolobos ha apuntado que Informática y Turismo son dos carreras universitarias "muy demandadas" y ha afirmado que la primera de ellas "tiene una empleabilidad del cien por cien" ya que "todos los campos necesitan ingenieros informáticos".

Sobre la puesta en marcha del título de Podología en la ciudad talaverana, la portavoz ha señalado que los 'populares' no entienden por qué el Gobierno regional "se empeña en gastar dinero en algo que no genera empleo". "No queremos que se pongan en marcha titulaciones que son una fábrica de parados", ha añadido.

Por todo ello, ha incidido en que este acuerdo preliminar es "una traición a Castilla-La Mancha, a los conquenses y a los talaveranos", criticando que el presidente regional, Emiliano García-Page, "lleva un año" anunciando la implantación del Grado de Informática en Talavera "y a la hora de la verdad la deja fuera".