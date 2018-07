PP C-LM responde a Sánchez que lo importante de un responsable político es "que sea trabajador, no como Page"

Publicado 27/04/2015 12:40:58 CET

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha respondido este lunes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que visita varios municipios de la Comunidad Autónoma, que lo importante de un responsable político es "que sea trabajador" y no como el responsable regional de los socialistas, Emiliano García-Page.

"Page se ha perdido ya 1.200 votaciones en el Senado, como alcalde es incapaz de aprobar los presupuestos de Toledo y en las Cortes ha faltado al 90 por ciento de los plenos", ha apuntado Cañizares, después de que Sánchez haya indicado que para ser políticos hay que serlos "las 24 horas del día y los 365 días del año y no como Cospedal".

"Debe ser que Page, con quien se sienta, le transmite esa deriva machista que le conocemos bien en Castilla-La Mancha", ha dicho Cañizares, convencido de que "a nadie en esta región se le ha criticado por hacer o tener dos cargos" y García-Page "ha intentado acumular hasta cuatro o cinco, como senador, secretario regional socialista o alcalde y nadie le ha dicho que se dedique a una cosa solo".

Además, ha opinado que es "muy triste para las mujeres en general" que el PSOE "demuestre un desprecio tan grande hacia las mujeres que no pueden hacer todo lo que han hecho cargos del PSOE, y que las mujeres del PSOE vuelvan a callarse de forma cómplice en un partido que no cree que las mujeres deban ser iguales".

De otro lado, y respecto de la visita de Sánchez a Castilla-La Mancha, el parlamentario del PP le ha pedido que "se sepa comportar" y "no venga a hacer lo que suele hacer", convencido de que "podría salir a contestar" un tema "que mancha al PSOE", en referencia a las presuntas irregularidades detectadas por la Junta en la concesión de ayudas a empresas de la provincia durante la etapa socialista.

Cañizares, que también ha pedido a Emiliano García-Page, que no deje pasar el tiempo sin que se aclare este asunto, teme que lo ocurrido "no sea un fraude aislado" sino que se esté conociendo "la punta del iceberg".

"No porque tengamos datos sino porque la asociación involucrada no sólo prestaba servicios en esta zona de la provincia sino que lo hacía en más sitios, y es razonable pensar que si han actuado de una forma determinada en unos municipios, no habrá sido muy distinto en otros", ha concluido.