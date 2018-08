PP C-LM ve "bastante grave" dejar en suspenso los presupuestos

Actualizado 07/08/2018 13:02:55 CET

TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP Claudia Alonso ha considerado "bastante grave" que el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page se esté planteando dejar en suspenso los presupuestos de 2019 "por miedo a cómo termina la legislatura".

"Dejar en suspenso la legislatura, única y exclusivamente porque Page quiere agarrarse al sillón, pese a quien le pese, igual que hace Sánchez a nivel nacional, me parece bastante grave", ha señalado Alonso en rueda de prensa, a propósito de la entrevista del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con Europa Press donde avisa de que la Junta no presentará un proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2019 "hasta que no se aclare el escenario presupuestario nacional" para el año próximo.

La dirigente del PP, que ha recordado que en esta Comunidad Autónoma "ya vivimos con los presupuestos bastantes episodios muy graves" como "cuando Podemos les tiraron para atrás el presupuesto" con el objetivo de "entrar en el Gobierno", también se ha referido a la intención, desvelada por García-Page, de dejar la política el pasado año, aunque "su grandísimo enemigo Pedro Sánchez se lo impidió para que se quedara", ha ironizado Alonso.

Así, ha recordado que, en aquel entonces, "dijo que se quería ir si no ganaba su candidato", y ha incidido en que "no ganó las elecciones" sino que "es presidente por el pacto de perdedores, y lo que es peor, por culpa de Page" esta región "se convirtió en un experimento político a nivel nacional, con Podemos dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha".

"No le importó en ningún momento tener que pactar con los que apoyan a los independentistas, y tiene la poca vergüenza de decir que se queda en política porque se lo pide su ahora gran amigo Pedro Sánchez, el que también ha llegado al Gobierno a través de una moción de censura apoyada por los independentistas".