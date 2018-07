PP pide que Lucas (CCOO) rectifique "declaraciones ofensivas" hacia la formación y el sindicalista dice que era eslógan

Actualizado 02/05/2013 20:02:16 CET

CUENCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP, Beatriz Giménez, ha denunciado este jueves las declaraciones realizadas por el secretario general de CCOO en la provincia de Cuenca, Pedro Lucas, durante la manifestación del 1 de mayo, en las que el dirigente sindical clamaba 'los peperos al gulag'.

Giménez ha insitido en que es "vergonzoso" que un dirigente sindical vaya diciendo que los miembros del Partido Popular "deberían irse a un campo de concentración de la Unión Soviética donde se cometieron los mayores genocidios de la historia".

"Que a día de hoy sigamos con consignas que no tienen nada que ver con la situación que se está viviendo actualmente no tiene sentido", ha añadido. Asimismo, Giménez ha dicho que "los sindicatos, que son sindicatos de clase deberían ser útiles para este país y no deben seguir anclados en el año 36".

En este sentido, la diputada 'popular' ha dicho que "Lucas debería retractarse de sus palabras, algo que todavía no ha hecho, incluso presentar su dimisión". Giménez también ha afirmado que "lo más grave" es que junto a los cánticos "iban dos concejales del Partido Socialista del Ayuntamiento de Cuenca".

NO NIEGA LO DICHO

Por su parte, Pedro Lucas ha asegurado que no va a "negar" lo que dijo y que de lo único que se arrepiente es de "haber hecho extensible ese mensaje a los militantes del Partido Popular".

El dirigente de CCOO Cuenca ha manifestado que "se trataba de un chascarrillo y un eslogan" y ha lamentado que dentro del PP haya gente "muy sensible con estas cosas y no con los millones de parados y con la gente a la que desahucian".

En declaraciones a Europa Press, Lucas ha asegurado que para él "los gulag son centros de reeducación" y ha insistido en que se reafirma en sus palabras ya que le gustaría "ver a más de un dirigente del PP picando hielo".

AYUNTAMIENTO

Por su parte, el Ayuntamiento de Cuenca ha explicado en un comunicado que "los concejales del Ayuntamiento de Cuenca, Salvador Barambio y Manuel Martínez, no pedirán disculpas por ejercer su derecho a la manifestación" y que "ambos asistieron, a título personal y junto a otros concejales socialistas, a la manifestación del 1º de Mayo".

Barambio y Martínez consideran "absurda la actitud de la oposición, que pretende que pidan disculpas por las afirmaciones de una tercera persona y, por supuesto, han insistido en que no se retractarán por participar en una marcha a la que acudieron más de 500 personas y que transcurrió sin incidencias".

Los ediles consideran las palabras del secretario provincial de CCOO en Cuenca "muy desafortunadas" y han aseverado que ningún caso las secundan pero han advertido de que "son un síntoma del malestar y la preocupación que siente el conjunto de los ciudadanos ante las decisiones que están tomando los Gobiernos del PP, como los recortes en Sanidad, Educación o los servicios sociales".