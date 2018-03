Los primeros canales de plataforma de contenidos de CMMedia estarán en septiembre

Actualizado 06/03/2018 16:03:29 CET

Amores apunta que "a ningún partido le gusta" lo que hacen y que la actividad de gobierno "es la que resulta más noticiable"

Los tres primeros canales de la plataforma de contenidos digitales del ente público Radio Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM) --ahora CMMedia--, tendrán como temáticas el campo, el conocimiento y la salud y estarán a disposición de los espectadores de la Comunidad Autónoma en el mes de septiembre.

Así lo ha adelantado este martes la directora general del ente, Carmen Amores, durante su comparecencia en la Comisión de RTVCM de las Cortes, donde ha reconocido que el hecho de no haber tenido presupuestos el pasado año hizo que el proyecto se tuviera que aplazar, aunque está "en tiempo y en plazo".

La intención es hacer pruebas internas a finales de junio y estar produciendo contenidos específicos hasta esa fecha. De hecho, ha comentado que ya se ha licitado la contratación para el desarrollo de la infraestructura técnica que sostendrá la plataforma, mediante un concurso público que se resolverá "en diez días".

Los contenidos de los nuevos canales --que serán gratuitos y quieren acercarse al público joven, el campo, el turismo y el patrimonio, la sanidad y la educación-- se están trabajando ya con las consejerías implicadas, al tiempo que se están "investigando" medios "nacionales y mundiales" para ver sus contenidos.

Amores ha iniciado su intervención hablando de la contratación de personal, asegurando que no se ha realizado "ninguna" indefinida desde que ella llegó al ente. "Las contrataciones que hacemos son las que podemos, no las que queremos", ha admitido, contestando a la diputada de Podemos, María Díaz, que no se pueden realizar contratos indefinidos "si no se crean las plazas previamente".

En este contexto, ha apuntado que se han constituido ya las bolsas de trabajo de tres categorías y en aquellas categorías donde no hay bolsas se contrata con currículos, siendo la sustitución de bajas, las reducciones de jornadas y los créditos sindicales los tres motivos más usados.

En cuanto a la contratación mercantil, ha reseñado que muchas de las compras se realizan conjuntamente con otras televisiones de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómico (Forta), aunque eso "se modificará de forma inmediata" con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público este viernes, lo que significará que la instrucción interna sobre contratación dejará de tener validez para regirse por la nueva ley.

Carmen Amores ha señalado que la política presupuestaria del ente se hace "con rigor" y que una vez "resuelto el déficit" que encontró a su llegada, los ejercicios 2015 y 2016 se cerraron con equilibrio presupuestario de ingresos y gastos, así como el de 2017, que ha finalizado con equilibrio, "como confirmará la auditoría legal que espero que esté terminada a finales de marzo", ha precisado.

GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD

En cuanto a la gestión de la publicidad, Amores ha comentado que la mayor parte de los anunciantes regionales y locales "realizan compras en base a descuentos o contratando paquetes especiales" --los ayuntamientos obtienen entre un 65 y un 87 por ciento de descuento en la publicidad-- y que el ente público ha "mantenido el pulso" de ingresos publicitarios.

En respuesta a las dudas del PP, interesándose con quién y cuánto se contrata, Amores --que ha remitido a los parlamentarios en sucesivas ocasiones a la información del Portal de Transparencia--, ha detallado que la venta de publicidad a los ayuntamientos se realiza en la radio en su práctica totalidad, y en la televisión con impresiones en programas de toros y fútbol.

Por su parte, la diputada del PP Ana Guarinos ha vinculado la inversión en publicidad con las audiencias del ente público, rechazando que la directora general "omitiese" que la televisión autonómica "ni ha subido ni ha bajado" su posición en la clasificación de televisiones según su audiencia, y que la radio haya registrado 32.000 oyentes según el último estudio, 13.000 menos que en el anterior, donde se hablaba de 45.000.

Carmen Amores ha asegurado que aunque la media no ha crecido sí lo han hecho mensualmente los datos de audiencia, que ha calificado de "francamente buenos" en 2018 y aunque ha admitido que la radio es "más difícil de seguir en audiencias", esta se ha mantenido "en general", siendo la pretensión la de "seguir subiendo".

MANIPULACIÓN

La manipulación en la radio y la televisión autonómica era otra de las cuestiones, a petición del PP, a abordar en la Comisión, donde Amores ha leído las seis cartas que le había remitido el PP denunciando "supuesta manipulación de informativos" y pidiendo "que se dediquen los mismos minutos a representantes del PP que a los del PSOE, amparándose en la proporcionalidad del resultado de las últimas elecciones".

La directora general del ente ha señalado que pretender tasar los tiempos fuera del ámbito electoral "vulnera el artículo 20 de la Constitución" y que intentar tasar el tiempo que se dedica a una u otra formación "es intentar pretender un tipo de censura previa". Dicho esto, ha reconocido que no son "infalibles", que "a ningún partido le gusta lo que hacemos" y que la actividad de gobierno "es la que resulta más noticiable" porque es el que afecta a los ciudadanos con sus decisiones.

En este punto, el diputado del PSOE Rafael Esteban ha rememorado cómo en la etapa de Nacho Villa "se inventaban noticias" como ocurrió con distintas informaciones sobre la localidad de Marchamalo, de la que es alcalde, y de donde "salían escaldados", mientras que el diputado del PP Carlos Velázquez, ha recordado que en otra etapa también se hicieron noticias de la localidad de la que es regidor, Seseña, por una tapa de alcantarilla de Mérida que había en el municipio.

Durante sus sucesivas intervenciones, la diputada de la formación morada se ha interesado también por la reforma de la ley del ente público sobre la que "no se ha dado ningún paso", y por la "necesidad urgente" de un Consejo de Informativos, como órgano para resolver cuestiones.

Desde el PSOE, el diputado Rafael Esteban, que cree que actualmente se está "resolviendo de manera satisfactoria un idilio entre las formas de hacer televisión y la ciudadanía en Castilla-La Mancha", ha pedido a Amores que "intente seguir como hasta ahora" en materia de política informativa y se ha congratulado de los nuevos programas de la plataforma digital.

El parlamentario del PP Carlos Velázquez --al igual que Ana Guarinos-- ha criticado en sucesivas ocasiones que la comisión se haya celebrado más de un año después de haberse solicitado, y que la directora general del ente en sus intervenciones iniciales no hablase de "ni uno solo de los problemas que existen en su casa y que los sindicatos están haciendo públicos".

Al hilo de este argumento, ha arremetido contra los sueldos que cobran los directivos del ente mientras "se permiten el lujo de intentar racanear a los profesionales y no pagarles lo que les deben". Amores ha asegurado que todos los atrasos se han pagado y que el 1% de subida estaba previsto pagarse a principios de febrero, aunque depende del visto bueno de la Dirección General de Presupuestos.