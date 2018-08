PSOE acusa al PP C-LM de "mentir" cuando habla de déficit: "Las cifras dependen de cómo se pinten"

Publicado 01/08/2018 12:42:20 CET

TOLEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, ha acusado al PP de "mentir" cuando habla de déficit en Castilla-La Mancha y ha advertido de que "las cifras dependen de cómo se pinten". "No se fíen ustedes de nosotros, fíense de los datos que se publiquen en diciembre y, seguramente, aquí se acabará la polémica", ha dicho a los periodistas.

En rueda de prensa en las Cortes regionales, la portavoz socialista ha explicado que el déficit es "coyuntural" y que "el déficit de mayo --que alcanzó el 0,70 por ciento del PIB en el primer semestre del año-- no tiene nada que ver con el de diciembre, que es el que se contabiliza realmente".

En mayo, ha añadido, Castilla-La Mancha no había recibido ningún tipo de financiación por parte del sistema de financiación autonómica porque estaban sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Además, ha explicado que otras comunidades autónomas han solicitado anticipos a cuenta que Castilla-La Mancha no ha solicitado porque está pudiendo pagar sin tener que pedirlos. "Eso dice que nuestra situación es mucho mejor que la de otras comunidades", ha sentenciado.

Es por ello que ha dicho que como Castilla-La Mancha no ha solicitado esos anticipos éstos "no cuentan como ingresos", pero "los tendremos a su debido a tiempo".

"Si este Gobierno está acometiendo una serie de gastos porque Cospedal recortó más de la cuenta y está devolviendo, entre otros, a los empleados públicos sus derechos y otras regiones no lo tienen que hacer porque no tuvieron gobiernos de ese calado, pues nosotros tenemos dificultades que otras comunidades no tienen", ha reconocido.

En otro orden de cosas, Blanca Fernández ha afirmado que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad que "mejor" está conteniendo la deuda. "Un hecho que daba por bueno hasta el señor Montoro", ha indicado.

Para la portavoz socialista, "el PP miente flagrantemente y el tiempo nos pondrá a todos en nuestro lugar y probablemente el lugar del PP sea la oposición, porque no merece otra cosa".

DEPENDENCIA

También ha reprochado al PP que expulsara del sistema de dependencia a "miles" de beneficiarios, recordándole que "hoy en Castilla-La Mancha hay 20.000 beneficiarios más que en julio de 2015 cuando llegó García-Page al gobierno y 18.500 prestaciones más". "El PP debería felicitarnos por ello y reconocer la evidencia", ha destacado.