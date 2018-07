PSOE contesta a la Junta y dice que no devolvieron teléfonos porque les dijeron que "no era necesario"

Actualizado 22/08/2011 17:33:21 CET

La secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha manifestado en cuanto a la polémica de los móviles no devueltos por los exaltos cargos socialistas del Gobierno saliente que los responsables del nuevo Ejecutivo "han montado esta encerrona para desacreditar a quien ha servido con lealtad y honradez a la región", señalando que el nuevo Gobierno les dijo "que no era necesario que se devolvieran los teléfonos ya que habían sido entregados gratuitamente por las compañías telefónicas sin ningún coste para la administración pública".

Padilla ha asegurado que desde el PSOE "no hay ningún problema en devolver los móviles que en su momento dijeron que eran para uso personal", y así la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, "no tendrá excusas para desviar la atención sobre su incompetencia y el desgobierno en el que están inmersos", ha informado el PSOE en nota de prensa.

La dirigente socialista ha reaccionado así a las palabras pronunciadas este lunes por el consejero de Empleo y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, quien ha asegurado que los altos cargos del anterior Ejecutivo que no devuelvan los teléfonos "van a quedar auténticamente como caraduras" y "van a sufrir, seguramente, la pena del descrédito de los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

Ante estas manifestaciones, Padilla ha lamentado los insultos, y ha señalado que "si se trata de caraduras y desahogados, Esteban se tiene que poner el primer de la fila", porque durante el período que ha estado en las Cortes "ha disfrutado de móviles de última generación y no ha devuelto ni uno".

"SE NOS DIJO QUE NO ERA NECESARIO"

En este sentido, según ha explicado Padilla, cuando se produjo el traspaso de poderes se preguntó a los nuevos responsables del Gobierno la forma de proceder para entregar los teléfonos móviles por parte de los anteriores cargos del Ejecutivo, y la respuesta fue "que no era necesario, que no había por qué hacerlo porque esos teléfonos habían sido regalados por las compañías a través del programa de puntos y que a los nuevos responsables se les darían móviles nuevos y no de segunda mano".

"Desde que están gobernando se han dedicado siempre a mirar para otro lado, a echar la culpa a los demás de todo, a inventarse historias y mentiras y a crear falsas polémicas para que no se hable de que no pagan a las viudas o a las farmacias, que no están haciendo nada para acabar con el desempleo o que no están paralizando importantes obras sanitarias o de infraestructuras", ha añadido.