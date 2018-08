PSOE contesta al PP que la acción del Gobierno de C-LM ha sido "muy activa" durante el mes de agosto

Actualizado 27/08/2018 14:08:04 CET

TOLEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha contestado al PP que la acción del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido "muy activa" durante el mes de agosto por "la cantidad" de medidas que se han puesto en marcha como la oferta de plazas MIR, obras en hospitales de Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, así como obras en carreteras, obras de abastecimiento e inauguraciones de residencias.

"No podemos entender que el PP no se entere de lo que está pasando en Castilla-La Mancha", ha respondido la portavoz del Grupo Socialista, Blanca Fernández, al portavoz de los diputados del PP, Francisco Cañizares, quien previamente ha criticado la "inactividad" general del Ejecutivo de Emiliano García-Page durante este verano.

La portavoz socialista ha salido al paso de las críticas del PP dejando claro que el presidente regional "no ha parado ni un minuto de estar activo", ha asegurado que el PP "está fuera de la realidad" y ha afirmado que no tiene liderazgo, no tiene proyecto y no tiene una cara visible a la que los socialistas puedan dirigirse.

Asimismo, ha afeado al PP por querer montar "una polémica artificial" hablando en agosto de que no conoce el presupuesto para 2019 cuando normalmente, según ha dicho, la oposición los conoce una vez se registra en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En esta misma línea, ha explicado al PP que las líneas maestras de las cuentas regionales "son las de siempre", que son reforzar la educación, la sanidad y los servicios sociales de la región.

En otro orden de cosas, se ha referido a la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los dirigentes independentistas fugados de España han presentado contra él, defendiendo que el Gobierno no va a dejar que se ataque a un juez de manera particular y a la justicia española de manera general.