El PSOE cree que las palabras de Marín asegurando que no van a subir las tasas de la UCLM son "una nueva mentira"

Publicado 26/12/2013 19:22:01 CET

CIUDAD REAL, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Educación del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha manifestado que las palabras del consejero de Educación, Marcial Marín, asegurando que no van a subir las tasas universitarias son "una nueva mentira".

"Nos prometen ahora que no van a subir las tasas universitarias cuando aún están negando la subida de tasas de más del 20 por ciento que llevaron a cabo hace dos año, algo que todos los estudiantes de la UCLM sufrieron y que a buen seguro recuerdan", ha manifestado.

Además, la diputada regional ha recordado que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, "incumplió su palabra con el rector y con la UCLM al no darle la financiación que le prometió", y que es la mínima para el normal funcionamiento de la institución académica, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Esperamos equivocarnos, pero las dudas son totales si se tiene en cuenta que la Universidad no es una prioridad para Cospedal e incumple reiteradamente sus compromisos con la misma", ha dicho.

Fernández ha advertido de que "ni siquiera hay dinero suficiente para pagar las nóminas en la UCLM con los 105,7 millones de euros que ha presupuestado el Gobierno de Castilla-La Mancha, importe muy lejano a los 112 millones de la petición inicial de la Universidad y de los 120 millones que deberían figurar como partida mínima para cubrir con garantías la labor de la institución académica".

Por lo tanto, la parlamentaria socialista ha dejado claro que con ese dinero "no hay para investigación, no hay para los centros, no hay para becarios y no hay para una Universidad de calidad que es lo que nos merecemos los castellano-manchegos, máxime si se tiene en cuenta que en los dos años y medio de Gobierno de PP el presupuesto para centros y departamentos ha sido recortado en un 40 por ciento".

Fernández también ha indicado que sería bueno que el Gobierno regional aclarara si va a publicar convocatorias para investigación, becas para doctorado, becas para Erasmus "o tantas otras cosas que son imprescindibles para una universidad".