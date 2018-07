El PSOE exige a Cospedal y a los altos cargos del Gobierno que publiquen "inmediatamente" su declaración de bienes

Actualizado 06/12/2011 12:55:13 CET

TOLEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a los consejeros, los altos cargos y el personal eventual de libre designación del nuevo Gobierno que publiquen "inmediatamente", en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la declaración de bienes, rentas y actividades que están "obligados" a hacer por Ley con motivo de su nombramiento.

Así se ha pronunciado en una nota de prensa la secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, quien ha asegurado que el "brutal recorte" en los servicios públicos y en las condiciones salariales y de trabajo de los 70.000 empleados públicos de la Junta "exige que ese acto administrativo, que depende de la voluntad del Ejecutivo, no puede esperar ni un minuto más".

A su juicio, "no es de recibo que Cospedal y los demás altos cargos del Gobierno estén haciendo un discurso basado en la falsa austeridad y mintiendo sobre los supuestos despilfarros de gobiernos anteriores y no hagan, al mismo tiempo, el ejercicio de transparencia de publicar su declaración de bienes".

Según ha dicho, Cospedal no hace pública su declaración de bienes porque "no quiere" que los ciudadanos compruebe que ella "no se aprieta el cinturón".

La Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha señala que la declaración de bienes, rentas y actividades debe completarse durante los 30 días siguientes a la toma de posesión de un cargo. En el caso del Consejo de Gobierno, esa fecha se cumplió a finales del pasado mes de julio, advierten los socialistas.

Sin embargo, dicen, a pesar de que la declaración de bienes de los nuevos diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha es pública desde el 17 de octubre, a 6 de diciembre aún no ha sido enviada al Diario Oficial la correspondiente a los nuevos miembros del Gobierno, altos cargos y demás personal de confianza política nombrados por Cospedal.

PAGA EXTRA DE NAVIDAD

De otro lado, Padilla ha calificado, además, de "broma de mal gusto" que, ante los "brutales recortes" anunciados el pasado viernes, los miembros del Gobierno hayan dicho que renuncian a su paga extra del mes de diciembre.

"Lo que no han querido decir es qué va a ocurrir con sus salarios el año que viene", ha dicho la dirigente socialista, que se ha preguntado si Cospedal y sus altos cargos se van a bajar el sueldo un 10 por ciento, como les van a hacer al resto de funcionarios.