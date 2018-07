PSOE C-LM confía en que Syriza "sepa pasar de la radicalidad a la realidad social de Grecia"

Actualizado 26/01/2015 12:50:48 CET

TOLEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, se ha mostrado confiada en que Syriza, la coalición de izquierdas que ha ganado las elecciones presidenciales de este domingo en Grecia, "sepa pasar de la radicalidad a la realidad social" que presenta el país heleno.

A preguntas de los medios, durante la rueda de prensa que ha ofrecido, Maestre ha dicho que los resultados de los comicios griegos y la victoria del partido que lidera Alexis Tsipras "era previsible".

"Syriza es un ejemplo de partido político que ha estado durante mucho tiempo trabajando en la vía opuesta a lo que se estaba haciendo en Grecia y que ha recogido el deseo de cambio de los griegos, su desafecto y rechazo a las políticas nefastas que se han llevado a cabo en lo últimos años en este país", ha admitido.

No obstante, Maestre ha precisado que habrá que esperar para ver si el partido de Tsipras es "capaz de cumplir las expectativas y los planteamientos que ha hecho a los votantes, porque si no van a caer en la decepción, como ha ocurrido en otras ocasiones cuando los partidos políticos no tienen afianzadas al 100 por cien todas las propuestas que han realizado a los ciudadanos".

"Desde aquí estaremos muy pendientes de como se materializa esas expectativas", ha concluido la portavoz de los parlamentarios castellano-manchegos.